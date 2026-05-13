Se escuchan disparos en el Senado de Filipinas en intento de arrestar a un senador

Una ráfaga de disparos resonó el miércoles en el Senado de Filipinas, donde las autoridades intentan arrestar a un senador buscado por la Corte Penal Internacional, informaron un periodista de The Associated Press y otros testigos.

No quedó claro de inmediato qué desencadenó los disparos o si hubo heridos en el Senado, donde el legislador Ronald dela Rosa permanece protegido por senadores aliados mientras las autoridades intentaban arrestarlo y posiblemente entregarlo después a la CPI.

La CPI hizo público el lunes una orden de arresto contra Dela Rosa, exjefe de la policía nacional y responsable de la dura campaña antidrogas del entonces presidente Rodrigo Duterte en la que murieron miles de sospechosos, en su mayoría por delitos menores.

Emitida originalmente en noviembre, la orden acusa a Dela Rosa del crimen de lesa humanidad por el asesinato de “no menos de 32 personas” entre julio de 2016 y finales de abril de 2018, cuando dirigía la fuerza policial nacional de Duterte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.