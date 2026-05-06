Los científicos advierten que en los próximos meses podría formarse uno de los fenómenos de El Niño más intensos jamás registrados, con el potencial de provocar temperaturas globales récord y fenómenos meteorológicos extremos en distintas partes del mundo.

Según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, la temperatura del agua en la región ecuatorial central del océano Pacífico —una zona clave para monitorear este fenómeno— podría alcanzar hasta 3 grados Celsius por encima del promedio hacia finales de año, acercándose o incluso superando niveles históricos.

“La confianza aumenta claramente respecto a lo que podría convertirse en el fenómeno de El Niño más fuerte desde la década de 1870”, escribió en X Paul Roundy, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.

“Después de un período de condiciones neutrales a comienzos de año, los modelos climáticos muestran una alta coincidencia y existe una fuerte probabilidad de que El Niño se consolide y se intensifique en los próximos meses”, explicó Wilfran Moufouma Okia, jefe de predicción climática de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el denominado “super El Niño” podría desarrollarse entre este mes y julio. Si el patrón se mantiene hasta 2027, las temperaturas globales podrían alcanzar nuevos máximos históricos.

open image in gallery Será otro verano húmedo y caluroso en Estados Unidos. Decenas de millones de personas enfrentarán un inicio sofocante y con alta humedad ( Getty )

Según el experto climático Zeke Hausfather, este año ya se perfila como el segundo más cálido jamás registrado en el planeta.

Durante los episodios de El Niño, la corriente en chorro del Pacífico suele desplazarse hacia el sur, lo que provoca condiciones más secas y cálidas en el norte de Estados Unidos, mientras que la costa del Golfo y el sureste tienden a registrar un clima más húmedo de lo habitual.

El fenómeno previsto para este año seguiría ese mismo patrón, con temperaturas por encima de la media durante el verano y el otoño en gran parte del oeste de Estados Unidos, además de lluvias intensas y remanentes de tormentas tropicales que podrían afectar al suroeste y la región intermontañosa.

En contraste, el noroeste del país enfrentaría condiciones más secas de lo normal e incluso posibles episodios de sequía, mientras que en el sureste y la región del Atlántico Medio también se esperan temperaturas elevadas.

open image in gallery La combinación de altos niveles de humedad y calor extremo puede ser peligrosa. El cambio climático causado por el ser humano agrava la situación ( Getty Images )

Los anteriores episodios de El Niño dejaron consecuencias severas, desde escasez de agua en Puerto Rico en 2015 hasta temperaturas récord registradas en 2024.

Según especialistas en clima, además de sus efectos meteorológicos inmediatos, el calentamiento asociado al fenómeno de esta temporada podría empujar de forma permanente la temperatura media global por encima de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales.

Ese umbral es considerado clave dentro del Acuerdo de París, ya que superar ese límite complicaría aún más los esfuerzos para evitar los impactos más peligrosos —y en algunos casos irreversibles— de la crisis climática.

Traducción de Leticia Zampedri