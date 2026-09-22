Al menos dos personas murieron y otras cuatro permanecen desaparecidas, según se confirmó este martes, después de que el tifón Dujuan avanzara frente a la costa del Pacífico de Japón y dejara lluvias récord, deslizamientos de tierra y graves interrupciones en el transporte.

Previamente, las autoridades habían ordenado la evacuación de al menos 1,6 millones de personas en seis prefecturas, después de que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitiera una alerta de máximo nivel por riesgo de deslizamientos de tierra en zonas de las islas Izu, incluida Oshima.

En la prefectura de Kanagawa, la policía y los bomberos buscan supervivientes después de que una serie de deslizamientos arrasara varias viviendas.

open image in gallery El agua cubre un parque infantil cerca de una vivienda afectada por un deslizamiento de tierra provocado por el tifón Dujuan en Miura, Japón, el 22 de septiembre de 2026 ( Reuters )

En Yokosuka, una mujer de 64 años fue declarada muerta tras ser hallada dentro de su casa, que quedó sepultada bajo el lodo y los escombros. Por su parte, un hombre de 51 años murió en la prefectura de Chiba después de caer en un bosque de bambú mientras operaba maquinaria pesada para retirar los restos dejados por la tormenta.

Además, una pareja de unos 70 años permanece desaparecida en Yokosuka después de que un deslizamiento arrasara su vivienda. Otras dos mujeres están desaparecidas cerca de la ciudad de Miura, donde los escombros alcanzaron el complejo de apartamentos en el que vivían.

Un sistema de seguimiento en directo de Zoom Earth mostraba el avance de la tormenta frente a la zona metropolitana de Tokio, con vientos de hasta 129 km/h, lluvias torrenciales y un elevado riesgo de deslizamientos en la región de Kanto y otras zonas del este de Japón.

Aunque el tifón bordeó la costa sin tocar tierra directamente, las condiciones se deterioraron con rapidez. Dujuan, el tifón número 25 de la temporada en Japón, se alejaba este martes del territorio continental en dirección noreste.

No obstante, la JMA advirtió que las condiciones seguirían siendo peligrosas durante toda la jornada, ya que se esperaban nuevas lluvias intensas sobre terrenos que ya se encontraban saturados.

Dujuan ha dejado tal cantidad de lluvia que las autoridades registraron precipitaciones récord en ocho localidades durante las últimas 24 horas, con inundaciones en amplias zonas.

open image in gallery El tifón Dujuan avanza hacia el noreste y se aleja del territorio continental de Japón durante la mañana del martes ( Zoom Earth )

En la ciudad de Kimitsu se registraron más de 38 centímetros de lluvia. En redes sociales circularon videos de vehículos y peatones que intentaban avanzar por calles y carreteras inundadas.

La Agencia Meteorológica de Japón había advertido previamente de una “amenaza inminente para la vida”, aunque desde entonces varias de las alertas fueron rebajadas. Solo permanece activa la correspondiente a la ciudad de Oshima, situada a unos 109 kilómetros al sur de Tokio.

Las autoridades también advirtieron sobre la posible formación de bandas lineales de lluvia sobre la región de Kanto y el centro de Japón, un fenómeno que podría elevar considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas y otros desastres asociados a las intensas precipitaciones.

Estas bandas, que han generado una creciente preocupación en Japón durante los últimos años, pueden concentrar enormes cantidades de lluvia en una zona relativamente pequeña durante varias horas.

“Las precipitaciones acumuladas hasta el martes podrían superar el promedio mensual de septiembre y provocar lluvias torrenciales sin precedentes”, advirtió la agencia.

Además, se emitieron alertas por riesgo de deslizamientos en Tokio y en las prefecturas de Chiba, Kanagawa y Shizuoka. En Kanagawa, al sur de la capital, los bomberos buscaban a una mujer de unos 60 años después de que un alud de tierra arrasara la vivienda en la que se encontraba.

Yasuhiro Kaneko, del departamento de bomberos de Yokosuka, declaró a la BBC que se temía que la mujer hubiera quedado sepultada y que los equipos de rescate trabajaban en el lugar bajo una intensa lluvia.

open image in gallery El tifón Dujuan dejó lluvias extremas al sur de Tokio antes de seguir su trayectoria prevista y alejarse de la costa este de Japón ( Windy.com )

Takuya Hosomi, jefe de pronósticos de la JMA, señaló que era “extremadamente probable que ya se hubiera producido algún tipo de desastre en zonas vulnerables a deslizamientos de tierra” y advirtió que existía “una amenaza inminente para la vida”.

Los efectos del tifón también alcanzaron a los Juegos Asiáticos en la prefectura central de Aichi, donde los organizadores aplazaron hasta el martes la prueba de concurso completo de equitación debido a la proximidad de la tormenta.

Además, alrededor de 400 vuelos fueron cancelados o sufrieron importantes retrasos a causa de los fuertes vientos. La salida de la primera ministra Sanae Takaichi hacia Nueva York, donde tenía previsto asistir a la Asamblea General de la ONU, también se retrasó cuatro horas por las condiciones meteorológicas.

En Tokio, por su parte, algunos servicios ferroviarios quedaron suspendidos.

Dujuan golpea Japón en un año marcado por fenómenos meteorológicos extremos en distintas partes del mundo, con episodios de lluvias excepcionalmente intensas, inundaciones y ciclones tropicales en regiones de Asia Oriental, América del Norte y Europa.

Traducción de Leticia Zampedri