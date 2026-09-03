Argelinos luchan contra incendios letales mientras presidente pide pena de muerte para los pirómanos

Los bomberos luchaban contra una ola sin precedentes de letales y devastadores incendios forestales en Argelia que ha llevado al presidente a pedir que se restablezca la pena de muerte para los incendiarios.

Los incendios se han extendido por varias provincias, creando un vasto frente que se extiende desde el centro hasta el extremo oriental de la nación norteafricana. Efectivos de Protección Civil, apoyados por escuadrones del ejército, seguían combatiendo rebrotes en las provincias de Sétif y Guelma esta semana, donde se han quemado grandes extensiones de bosque.

En Jijel, una provincia a 200 kilómetros (125 millas) al este de Argel conocida por sus playas de arena fina, aguas turquesas y colinas de olivos y árboles frutales y cedros, ha sufrido los mayores daños.

No quedaba nada de los 1.200 kilómetros cuadrados (460 millas cuadradas) de bosques, solo cenizas humeantes y tocones carbonizados. La cifra oficial de muertos en Jijel era de 12, según uno de los primeros comunicados del Ministerio del Interior al inicio de la crisis a finales de agosto.

Pero la situación es mucho más trágica: en redes sociales circulan videos que muestran decenas de ataúdes alineados junto a fosas comunes, a la espera de ser enterrados antes de que los cuerpos se descompongan por el calor.

“He trabajado en Protección Civil durante 40 años. Hemos enfrentado incendios, pero es la primera vez que nos enfrentamos a una catástrofe humana, ambiental y material de esta magnitud. Hay cientos de muertos”, declaró el teniente Djabri Said a The Associated Press.

Cifra de muertos podría superar los reportes oficiales

Abdelwahab Boukrouh, periodista de la Dirección de Comunicación de la Presidencia, anunció en su página de Facebook que su familia, que vive en Ouled Riyah, un pueblo de montaña, perdió a 12 miembros durante la noche del 22 al 23 de agosto, y hay otros tres desaparecidos, incluyendo mujeres, menores y personas mayores que se vieron sorprendidas por las llamas en sus modestas viviendas.

Miles de cabezas de ganado, entre vacas, ovejas, cabras, mulas y burros, no pudieron escapar. Sus cadáveres calcinados cubren los empinados caminos que conducen a las aldeas, mientras que las viviendas han quedado reducidas a poco más que montones de cenizas humeantes.

Los medios privados y públicos —todos ellos bajo control estatal— se han ceñido a la cifra de 12 fallecidos en sus informaciones, al tiempo que han destacado la presencia de ministros sobre el terreno y los esfuerzos de las instituciones estatales para ayudar a las víctimas.

Ante la catástrofe, el presidente, Abdelmadjid Tebboune, interrumpió sus vacaciones para visitar personalmente los hospitales especializados de Argel donde se atendía a las víctimas con quemaduras graves. Declaró tres días de luto y convocó una reunión especial del Consejo de Ministros para declarar la región de Jijel “zona de desastre” y asignar recursos para afrontar la crisis.

Una ola espontánea de solidaridad nacional ha derivado en interminables convoyes de camiones cargados con alimentos, medicamentos, paquetes de agua y ropa que se dirigen a las aldeas arrasadas por el fuego. Tebboune anunció indemnizaciones para las familias afectadas, y el Estado se comprometió a reconstruir sus viviendas.

Las autoridades han priorizado la rehabilitación de las escuelas para garantizar que los alumnos puedan regresar al inicio del curso escolar, previsto para el 21 de septiembre.

Llamado a restablecer la pena capital deja reacciones encontradas

Tebboune ha rechazado lo que calificó de “teorías conspirativas” sobre los incendios y, en su lugar, apuntó a explicaciones relacionadas con el clima. Citó a otros países mediterráneos azotados por el fuego este verano, como Francia, Portugal, España e Italia. Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia e intensidad del calor y la sequía.

Pero Tebboune también hizo referencia a “manos criminales” y anunció que hay investigaciones en curso.

Afirmó que los responsables de los incendios “serán condenados a muerte”, al tiempo que anunció el levantamiento de la moratoria sobre la pena capital, vigente desde 1993. En ese año se produjeron las últimas ejecuciones en el país: tres insurgentes islamistas condenados por un sangriento ataque en el Aeropuerto Internacional de Argel.

Los partidos que respaldan la presidencia de Tebboune, así como las formaciones islamistas, han apoyado su postura. Pero los vinculados al movimiento democrático de Argelia y algunas organizaciones de derechos humanos se han opuesto con firmeza al regreso de la pena de muerte, calificándolo como “un retroceso de Argelia hacia la barbarie” y como un intento de quienes están en el poder de eludir la responsabilidad por el fracaso de su gestión.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.