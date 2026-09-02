El calentamiento planetario superará pronto el límite acordado, alerta la ONU

En una retirada estratégica en la lucha contra el cambio climático, la ONU ha reconocido que la Tierra ha perdido su oportunidad de evitar algunos de los peores daños del calentamiento global. Así que ahora el mundo debe averiguar cómo lograr que las temperaturas bajen de la zona de peligro y vuelvan a estar a salvo, afirman funcionarios.

La Tierra pronto va a superar el umbral de temperatura segura acordado por el mundo en el pacto climático de París de 2015 debido al calentamiento provocado por la quema de carbón, petróleo y gas, según un sombrío informe, el primero de su tipo, publicado el miércoles por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En lugar de rendirse, científicos y funcionarios de la ONU recomiendan intentar limitar el calentamiento excesivo y luego hacer que la temperatura vuelva a bajar hasta el umbral acordado. Pero aun así significará décadas de aumento de desastres relacionados con el clima, subida del nivel del mar, extinciones y derretimiento de hielo y glaciares.

“La humanidad está pasando a toda velocidad el límite para evitar una catástrofe climática”, declaró el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Tras un periodo de calentamiento por encima del límite, la nueva estrategia prevé volver a situarse por debajo del límite poniendo fin al uso de combustibles fósiles y desarrollando algún tipo de método para extraer del aire el dióxido de carbono de las industrias.

“Es una llamada de atención. Tenemos que vivir con este mundo más cálido”, señaló el coautor del informe Richard Betts, científico del clima de la Universidad de Exeter. “Pero todavía hay mucho que podemos hacer para limitar el calentamiento”, añadió.

Superar el viejo umbral de calentamiento

Después del pacto climático de París, las Naciones Unidas ordenaron a su brazo de ciencia climática estudiar distintos límites de calentamiento. Un objetivo de 1,5 grados Celsius (2,7 Fahrenheit) por encima de las temperaturas de mediados del siglo XIX se volvió generalmente aceptado después de que los científicos hallaran impactos dramáticos que afectan a las personas y al planeta a 2 °C (3,8 °F), pero no a 1,5 grados.

El mundo se encuentra ahora en 1,4 °C (2,5 °F) por encima de los niveles preindustriales, según han calculado algunos científicos. La medición se basa en un promedio de 20 años, en lugar de las temperaturas de un solo año.

Pese a que expertos afirmaban que no hay manera de limitar el calentamiento a 1,5 grados, durante mucho tiempo funcionarios de la ONU sostuvieron que la ventana de 1,5 aún estaba abierta. El informe del miércoles finalmente admitió que el mundo cruzará el umbral de 1,5 “en los próximos años”.

El informe indicó que el escenario más optimista tiene un pico de calentamiento de 1,8 °C (3,2 °F) hacia mediados de siglo si los países persiguen objetivos climáticos ambiciosos, pero que las políticas actuales de los gobiernos deberían empujar las temperaturas a 2,6 °C (4,7 °F) por encima de los niveles preindustriales para 2100.

Así que, en lugar de prevenir un calentamiento de 1,5 grados, la ONU dijo ahora que quiere que los responsables de políticas “se preparen para y naveguen un futuro” en el que el planeta cruce ese límite y luego corrija el rumbo y enfríe las temperaturas. El informe prevé que las temperaturas globales superarán 1,5 “en los próximos años”, seguirán una trayectoria con forma de joroba de mayor calentamiento, alcanzarán un pico y luego se enfriarán gradualmente hasta quedar por debajo de la marca de 1,5, idealmente para finales de siglo. El informe y los expertos lo llaman “rebasamiento”.

“Seamos muy claros: el objetivo de 1,5 sigue siendo la meta. Pero ahora necesitamos abordarlo de otra manera, desde arriba”, dijo la directora general del PNUMA, Inger Andersen.

El límite de 1,5 no es “algún acantilado climático mágico” en el que simplemente se acabó el juego, dijo el científico del clima Andrew Weaver, de la Universidad de Victoria, quien no formó parte del estudio. “Cada décima de grado que evitamos sigue significando menos daño”.

Limitar cuánto suben las temperaturas por encima del umbral es clave

Lo más importante es, primero, limitar la nueva temperatura máxima y luego reducir el tiempo por encima de 1,5 grados, señaló Andersen.

Pero el mundo probablemente estará en ese periodo de rebasamiento durante “muchas, muchas décadas”, dijo Betts.

Cada cinco años de retraso en reducir las emisiones añade al menos una décima de grado al pico de calentamiento, afirmó el coautor del informe Joeri Rogelj, científico del clima del Imperial College London.

“Si actuamos ahora podemos limitar el rebasamiento”, indicó el informe. “No un mundo seguro, pero sí más seguro que permanecer por encima” de 1,5 grados a largo plazo.

“Este está entre los informes climáticos de la ONU más sombríos que he leído. Tiene el tono inconfundible de desesperación, frustración y urgencia —pero no de resignación”, expresó Weaver.

El científico del clima Bill Hare, director general de Climate Analytics, dijo que “aunque el PNUMA hace un buen trabajo describiendo el hoyo en el que nos hemos metido, hace un mal trabajo mostrándonos que hay una salida”.

Adaptarse a un mundo más mortífero, con más hambre y más sed

Los gobiernos necesitan aumentar los esfuerzos para adaptarse al empeoramiento del calentamiento, que golpea con más fuerza a los pobres, “porque algunos impactos simplemente no pueden evitarse”, afirmó Andersen.

El informe llama a esta fase “afrontamiento y contención”.

Durante este periodo de rebasamiento, más personas morirán o enfermarán debido al empeoramiento del cambio climático y su clima extremo, señaló el informe. La producción de alimentos caerá, la gente pasará hambre, las escaseces de agua empeorarán, las economías se verán perjudicadas y especies como los corales se extinguirán, indicó el informe.

Aunque los detonantes detrás de las recientes inundaciones mortales en Nepal, que se produjeron como parte del desprendimiento de un glaciar del Himalaya, son complejos, Betts dijo: “Por desgracia, sí esperamos ver más cosas así y esta es exactamente la razón por la que necesitamos limitar el pico de calentamiento”.

El informe advierte sobre “puntos de inflexión” con efectos irreversibles y en cascada, incluida la pérdida de las capas de hielo de la Antártida Occidental y Groenlandia, la pérdida de la selva amazónica y el colapso del sistema de circulación del océano Atlántico que mantiene cálida a gran parte de Europa.

“Algunos lugares podrían volverse más o menos inasegurables o incluso inhabitables”, señaló el informe.

La última fase del rebasamiento consiste en enfriar el planeta eliminando dióxido de carbono del aire y almacenándolo en algún lugar. El informe dijo que el enfoque tradicional para esto es plantar más árboles, pero sostiene que plantar árboles podría, como máximo, recortar una décima de grado de las temperaturas globales. Por ello, los autores dijeron que se necesitarán enfoques más novedosos de eliminación de carbono.

Otros científicos calificaron eso de poco fiable y costoso.

El científico del clima Rob Jackson, de la Universidad de Stanford, quien no participó en el informe, afirmó: “No pudimos detener el tren desbocado de las emisiones globales para evitar 1,5 °C de calentamiento”. Y añadió: “Ahora los escenarios de rebasamiento nos exigen detener el tren rápidamente y hacerlo retroceder. ¿Es nuestra mejor esperanza? Absolutamente. ¿Es probable? En absoluto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.