Menudo se reúne para gira de 50 aniversario: "Estamos orgullosos de ser pioneros"

Menudo, considerada ampliamente como una de las bandas juveniles latinas más populares de todos los tiempos, se reunirá para una serie de seis fechas este otoño para celebrar su 50º aniversario. Es un hito importante para cualquier artista, pero especialmente notable para el grupo creado en Puerto Rico a finales de los años 70, y no solo porque fue en Menudo donde artistas como Ricky Martin y Draco Rosa dieron sus primeros pasos.

A lo largo de cinco décadas, Menudo se transformó para adaptarse al momento cultural. Cuando sus integrantes cumplían 16 años, la mayoría eran reemplazados, abriendo paso a intérpretes más nuevos y jóvenes para acompañar a un público perpetuamente juvenil y cada vez más global. Funcionó. Y durante su trayectoria, el grupo contó con más de 40 integrantes.

Entonces, ¿cómo se determinó la alineación para la reunión? Esa decisión la tomó el empresario Paul Tarnopol, quien adquirió el nombre de la marca Menudo y seleccionó a los siete que saldrán de gira más adelante este año: Rene Farrait (quien estuvo en la banda de 1979 a 1982), Roy Rossello (1983-1986), Raymond Acevedo (1985-1988), Sergio Gonzales (1986-1990), Ralphy Rodriguez (1987), Ruben Gomez (1987-1990) y Robert Avellanet (1988-1991).

La gira comenzará el 10 de octubre en el YouTube Theater de Los Ángeles, antes de pasar por el Rosemont Theatre de Chicago el 17 de octubre, el United Palace de Nueva York el 7 de noviembre, el Teatro Metropólitan de Ciudad de México el 28 de noviembre y el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, el 4 de diciembre. Concluirá en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico, el 12 de diciembre.

Durante una entrevista en Miami, la banda le dijo a The Associated Press que no quería arruinar la sorpresa del repertorio, pero aseguró que “va a haber motocicletas en la producción, seguro”, en referencia a su sencillo de 1981 “Súbete a mi moto”.

“Van a ser éxitos”, intervino Avellanet.

El septeto habló sobre los ensayos, la coreografía, Puerto Rico y cómo Menudo ha seguido resonando a través de generaciones.

Los comentarios fueron editados para mayor claridad y brevedad.

AP: Esta alineación abarca generaciones de Menudo. Es como una banda nueva.

ACEVEDO: Ha sido un momento bastante emocionante poder reunirnos otra vez después de todos estos años, aunque algunos de nosotros hemos estado juntos en el escenario en otros proyectos. … Pero, por ejemplo, yo nunca he estado en el escenario con René y es un honor. Él es, ya sabes, uno de los originales. … Tenemos mucha química.

AP: ¿Cómo han ido los ensayos? ¿Están reaprendiendo coreografías antiguas?

AVELLANET: Estamos ensayando mucho. Muchísimo. Ya van como tres semanas, mucho dolor muscular, ya sabes, todavía nos estamos recuperando. No, está saliendo súper, súper bien. He aprendido cosas que no aprendí en Menudo, que no canté… pero está bien. Todos somos profesionales y ya lo hemos hecho antes.

AP: ¿Y qué pasa con las canciones? ¿Tienen que ajustarlas a sus voces ya más maduras?

RODRIGUEZ: Algunas canciones, especialmente las primeras, tenían las voces mucho más agudas y quizá bajas como tres tonos, o algo así. Pero luego hay otras canciones a lo largo de las generaciones en las que solo bajamos, como, un tono. Así que en realidad no es tan diferente, lo cual está genial. Pero de cualquier manera, ya sean las antiguas, las intermedias o las más nuevas, sigue estando esa frescura. Sigue estando esa magia de Menudo porque somos nosotros quienes la cantamos. Y porque todavía tenemos ese niño, ese niño interior, que sale mientras cantamos.

ACEVEDO: No vamos a decir nombres de canciones porque es una sorpresa, pero es superchévere poder hacer eso. Y simplemente te lleva en este viaje. … También va a ser muy visual. Y va a traer de vuelta toda esa sensación nostálgica, definitivamente.

GOMEZ: Es un momento visual, ya sabes, viajando en el tiempo.

AP: El último álbum de Menudo fue en 1996, hace 30 años. ¿Están trabajando en música nueva?

GONZALES: Nos estamos concentrando en el aniversario. Pero quién sabe qué podría pasar en el futuro.

ACEVEDO: Estamos, como, a toda máquina. Así que quién sabe qué va a pasar después. Vayan a estos conciertos y ustedes nos dicen.

AP: Cincuenta años después, Menudo todavía es visto como la mayor banda juvenil latina de todos los tiempos. ¿Qué tiene este grupo que la gente sigue amando y con lo que sigue conectando?

GOMEZ: Creo que es la música. … La fórmula de las canciones, junto con el baile, la música habla por sí sola. Cuando escuchas una canción de Menudo, antes de que termine, ya te sabes la letra. Y eso es una canción de verdad. Y las escribieron compositores increíbles. Eran de España. Carlos Villa, Alejandro Monroy. Ellos fueron quienes realmente crearon todo ese sonido y las canciones. Creo que las canciones son lo que lo mantiene vivo.

ACEVEDO: Las canciones y luego lo visual, obviamente. Menudo, los bailes, en sincronía con la música… y ya sabes, en la época en que salió Menudo, no había nada parecido.

AP: Menudo también sale de gira en un momento en que personas de todo el mundo están pensando en Puerto Rico, mirándolo y celebrándolo, especialmente en lo musical. ¿Hay algo especial en traer de vuelta a este grupo ahora?

ACEVEDO: Históricamente, sí, estamos en un gran momento para ser parte de este 50º aniversario de Menudo porque, como dijiste, la música latina ha evolucionado hasta el punto de que ahora es súper internacional. Y en Estados Unidos, en la mayoría de los lugares, estás escuchando música latina. Y estamos orgullosos. Estamos orgullosos de ser pioneros en todo esto —especialmente desde Puerto Rico, y de todos nuestros amigos artistas de Puerto Rico que han tenido éxito, como Ricky (Martin), ahora Bad Bunny y todo eso. Estamos súper orgullosos de todo eso. Y hacerlo otra vez a este nivel, es simplemente una bendición.