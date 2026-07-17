América Latina se preparan para la sequía, las inundaciones y el calor provocados por El Niño

Gobiernos de toda América Latina han empezado a movilizar bomberos, activar planes de contingencia y preparar los sistemas de agua, energía y transporte a medida que El Niño se fortalece en el Pacífico, planteando preocupaciones de posibles condiciones de sequía, calor extremo, inundaciones y otras afectaciones climáticas a lo largo de los próximos meses.

En tanto, los meteorólogos advierten que El Niño ya está en marcha y que cada vez es más probable que se intensifique a medida que avanza el año. A diferencia de los huracanes o sismos, el fenómeno climático se desarrolla gradualmente a lo largo de varios meses, dándole a las autoridades algo de tiempo para iniciar preparativos antes de que lleguen los impactos más severos.

Pero los expertos afirman que las autoridades de la región a menudo han tenido dificultades para transformar pronósticos en acciones, planteando dudas sobre si los países estarán mejor preparados que en episodios anteriores de El Niño que dejaron daños económicos generalizados y alteraron los sistemas de agua, energía y alimentos.

“Llegó el momento de tomar decisiones, de una preparación eficaz y de una coherencia política para ser realmente proactivos en esta ocasión”, subrayó Rodney Martínez, representante de la Organización Meteorológica Mundial (OMM por sus siglas en inglés) para América del Norte, Centroamérica y el Caribe.

“El Niño está confirmado. El Niño está en curso. No es simplemente una posibilidad”, puntualizó.

Muchos países han intensificado sus preparativos

Episodios anteriores de El Niño de gran intensidad han dejado daños por miles de millones de dólares en toda Latinoamérica, contribuyendo a una severa sequía en algunas regiones y, al mismo tiempo, provocar inundaciones y deslizamientos de tierra en otras. El fenómeno ha alterado los patrones de agricultura, aplicado presión sobre el suministro de agua potable, avivado incendios forestales y, en algunos países, reducido la generación hidroeléctrica, lo que ha dejado como resultado una escasez de energía.

Martínez indicó que los gobiernos deben aprovechar los meses previos a la llegada de los impactos más severos para asegurar fuentes alternativas de energía, proteger a las comunidades vulnerables y prepararse ante una posible presión sobre los servicios públicos.

En países que dependen de la generación hidroeléctrica, como Ecuador, esto podría significar poner en marcha la generación termoeléctrica para compensar los niveles más bajos en los embalses durante las condiciones de mayor sequía y completar con mucha antelación las labores de mantenimiento y adquisiciones. Destacó la crisis energética que afectó a Ecuador el año pasado, cuando la sequía agotó los niveles de agua en las instalaciones hidroeléctricas y contribuyó a apagones generalizados.

Centroamérica, partes del Caribe y el norte de Sudamérica ya experimentan condiciones más secas de lo normal relacionadas con El Niño, según la OMM. Se tiene previsto que estas condiciones se extiendan a partes de la cuenca amazónica, aumentando las preocupaciones relacionadas con la disponibilidad de agua, la agricultura y el riesgo de incendios forestales.

Las amenazas varían considerablemente en toda la región.

En Brasil, Colombia y partes de Centroamérica, las autoridades se concentran en la sequía, la escasez de agua y el riesgo de incendios forestales. Brasil ha contratado a más de 4.600 empleados federales para la prevención y respuesta ante incendios forestales, incrementó las brigadas de bomberos y desplegó aeronaves ante lo que las autoridades temen que pueda ser una temporada complicada de incendios. Colombia ha activado sistemas de monitoreo de los niveles de agua, reforzado la preparación ante incendios forestales e instado a las autoridades locales a prepararse ante la posibilidad de escasez.

En otras partes, los gobiernos se preparan para inundaciones. Ecuador, donde históricamente los episodios más intensos de El Niño han provocado lluvias dañinas en la costa del Pacífico, ordenó a los gobiernos locales elaborar planes de contingencia y asignó millones de dólares para la mitigación de inundaciones, la respuesta de emergencia y la recuperación agrícola. Las autoridades locales han comenzado a desazolvar drenajes, estabilizar laderas y preparar albergues de emergencia.

Costa Rica afirma que ha puesto en marcha más de 200 medidas en el marco de un plan nacional de contingencia, incluidos esfuerzos para proteger el suministro de agua, aumentar la generación de energía renovable y prepararse para una temporada de incendios forestales potencialmente severa. En Perú, las autoridades han reforzado los sistemas de monitoreo y alerta temprana, al tiempo que ampliaron las redes de observación meteorológica.

Las autoridades panameñas han elaborado planes para abordar los posibles impactos en las operaciones del Canal de Panamá, donde una menor cantidad de lluvia podría afectar la disponibilidad de agua necesaria para mantener el tránsito marítimo a través de una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Martínez advirtió que la sequía y el calor podrían significar una amenaza para la seguridad alimentaria en partes del Corredor Seco de Centroamérica, al tiempo que incrementan los riesgos de incendios forestales en varios países. En las zonas donde se tienen previstas precipitaciones extremas, las inundaciones pueden causar daños en la infraestructura, contaminar el suministro de agua y aumentar el riesgo de brotes de enfermedades.

La advertencia anticipada no siempre se traduce en acciones

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez, declaró a The Associated Press que "No es que sea un fenómeno nuevo. ¿Qué es lo que es nuevo? Lo nuevo es su intensidad. Y en razón a su intensidad, es nuevo también la prolongación que esto va a tener y el área que va a cubrir en términos de su impacto a nivel nacional en Colombia".

Pese a la advertencia anticipada, Martínez señaló que los preparativos siguen siendo desiguales en toda la región.

“La realidad es que esta preparación no ocurre hasta que tienen la emergencia”, subrayó Martínez.

Martínez indicó que algunas autoridades siguen postergando decisiones a pesar de que los pronósticos son cada vez más contundentes, ya sea a la espera de confirmación adicional o simplemente por asumir que su país evitará los peores impactos. Advirtió que aplazar decisiones a pesar de una evidencia científica cada vez más sólida podría llevar a los gobiernos a improvisar su respuesta una vez que se intensifiquen las sequías, inundaciones y olas de calor.

Estudios recientes que examinaron episodios anteriores de El Niño revelaron que su impacto económico puede prolongarse durante varios años y, en última instancia, costarle billones de dólares a la economía mundial.

El mensaje de Martínez para los gobiernos que aún esperan para actuar es simple.

“Prepárense con anticipación, de manera seria”, señaló. “Ahí está la información. Es el momento de tomar decisiones”.

Vélez dijo que el desafío va más allá de responder a un solo evento climático y exige que los gobiernos se adapten a condiciones cada vez más extremas.

“El cambio climático llegó para quedarse”, subrayó Vélez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.