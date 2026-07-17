Video de agentes del ICE derribando a un hombre en aeropuerto de Las Vegas causa indignación

Las imágenes de video de dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) derribando a un hombre en el aeropuerto de Las Vegas provocaron indignación pública y críticas de funcionarios electos.

Un video publicado en redes sociales mostraba a un hombre gritando y llorando en el suelo en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Harry Reid el lunes, mientras un hombre y una mujer con el rostro cubierto y vestidos de civil intentaban someterlo, esposarlo y detenerlo. Cuando los individuos se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, se alejaron, dejando al hombre con un brazo esposado.

La Policía Metropolitana de Las Vegas no encontró órdenes de arresto pendientes contra el hombre, le retiró las esposas y notificó al ICE.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los agentes del ICE no procedieron el lunes con el arresto en el aeropuerto de Las Vegas de Phu Nguyen, un ciudadano de Australia de 57 años que se quedó más tiempo del permitido por su visa. El ICE lo arrestó el martes en su vuelo de salida desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, informó el DHS.

"El ICE sigue actuando con impunidad, infundiendo miedo en nuestras comunidades y asustando a los turistas, lo que perjudica nuestra economía turística", dijo la senadora federal por Nevada Jacky Rosen, en un comunicado. "Ya basta. El ICE debe tener las mismas salvaguardas que otras agencias policiales".

El Caucus Legislativo Latino de Nevada y el Caucus de Asiático-Estadounidenses, Nativos Hawaianos e Isleños del Pacífico han pedido una investigación completa sobre el arresto frustrado en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, e instan al gobernador Joe Lombardo a explicar la transparencia y la rendición de cuentas de las agencias policiales federales que operan en Nevada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.