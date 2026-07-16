Conducir rápido no ahorra mucho tiempo, y además cuesta más y emite gases, dice estudio

Acelerar en el auto para ir al trabajo, recoger a sus hijos en la escuela o pasar de un mandado al siguiente no solo desperdicia dinero en gasolina y envía emisiones nocivas al aire sino que además no ahorra mucho tiempo, según una nueva investigación.

Es algo en lo que conviene pensar, mientras los precios de la gasolina se mantienen elevados durante el verano y añaden presión a la conducción diaria y a los viajes por carretera propios de la temporada.

En cambio, respetar los límites de velocidad señalizados puede ahorrar a los conductores millones de dólares en la gasolinera y eliminar millones de galones de combustible cada día, de acuerdo con un estudio publicado el jueves en la publicación Communications Sustainability de la revista Nature. Ese es combustible que, al quemarse, emite gases que calientan el planeta a la atmósfera. Para colmo, cambiar los hábitos de conducción ni siquiera añadiría un minuto completo al trayecto de un conductor.

Investigadores de la Universidad de Minnesota analizaron 120 millones de viajes en vehículo en todo Estados Unidos correspondientes a cuatro miércoles de 2021, utilizando datos de conducción sobre redes viales nacionales, límites de velocidad y datos de elevación del Servicio Geológico de Estados Unidos. El análisis incluyó carreteras con límites de velocidad de 45 mph (72 km/h) o más.

Más del 43% de los viajes estudiados incluyó al menos un episodio de exceso de velocidad, y los conductores pasaron casi el 12% de su tiempo de conducción yendo más rápido que el límite.

Hallaron que, si los conductores de vehículos convencionales de servicio ligero con motor de combustión interna realmente condujeran a los límites señalizados, se podría ahorrar un promedio de 22 millones de dólares según los costos del combustible de ese momento, 6,7 millones de galones de combustible y 57.000 toneladas métricas de dióxido de carbono cada día. Los investigadores indicaron que eso es comparable a sacar de circulación a unos 5,5 millones de vehículos de pasajeros.

Y aunque los conductores afirman que exceder la velocidad les ahorra tiempo, los investigadores concluyeron que en realidad no es así. Con una distancia diaria promedio de conducción de 46,03 kilómetros (28,6 millas), conducir al límite señalado o por debajo de él equivale a apenas unos 54 segundos más al día.

“Si su meta es recortar un minuto, entonces tiene que conducir rápido. Si su objetivo es llegar a su destino de manera segura y ahorrar combustible, entonces quizá conduzca más lento que el límite de velocidad”, explicó William Northrop, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Minnesota y coautor del estudio.

La investigación consideró la eficiencia de los vehículos eléctricos a batería solo en California, dado el nivel de adopción de vehículos eléctricos en ese momento. Con base en el modelado de California, “encontramos que conducir más lento también es beneficioso para los vehículos eléctricos”, señaló.

De manera interesante, el estudio encontró diferencias entre estados. Nevada registró una prevalencia elevada de ir rápido así como un alto excedente de velocidad. Hubo una alta prevalencia de recorridos rápidos en Florida, Georgia y Carolina del Norte, aunque esos estados no necesariamente mostraron exceso de velocidad. Montana, Wyoming, Idaho y Dakota del Sur presentaron tanto baja prevalencia de recorridos rápidos como bajo excedente de velocidad.

El costo de conducir más rápido

Conducir más rápido incrementa el uso de energía de un vehículo y las emisiones de su motor, además de reducir la eficiencia. Los motores de los vehículos se han vuelto cada vez más eficientes en las últimas décadas, incluso mientras los vehículos se han hecho más grandes y potentes. Pero los límites de velocidad también han aumentado desde que se implementó la Ley de Conservación de Energía en Carreteras de Emergencia, que estableció límites nacionales de 55 mph (88 kph) en medio de la crisis energética de la década de 1970.

Al considerar el costo promedio de la gasolina hoy y el mayor número de millas recorridas por los vehículos, eso aumenta a aproximadamente 26 millones de dólares y 7,2 millones de galones de combustible que los estadounidenses, en conjunto, podrían ahorrar cada día este año simplemente por no pisar el acelerador a fondo.

Una limitación de la investigación es que conducir más lento podría afectar los patrones de tráfico, lo que podría influir en la eficiencia.

Sin embargo, el tema es especialmente oportuno en momentos en que los conductores siguen siendo sensibles a los precios de la gasolina, mientras la guerra en Irán ha llevado el costo de un galón de combustible por encima de los 4 dólares este año. Expertos han señalado que hay varias maneras de mejorar el rendimiento de gasolina de un vehículo, incluida una tan simple como reducir la velocidad. Comprar menos combustible gracias a una mejor eficiencia podría influir en la demanda del mercado petrolero, lo que a su vez podría afectar los precios.

Rob Middleton, científico investigador asociado de ingeniería mecánica en la Universidad de Michigan que no participó en la investigación, comentó que el estudio estaba bien realizado. Pero también apuntó que el combustible ahorrado por conducir más despacio aún representa solo una fracción del consumo diario de gasolina en Estados Unidos, que es de alrededor de 375 millones de galones al día.

“Es un número grande, pero es una fracción pequeña”, manifestó Middleton. “Es una ganga solo en el sentido de que no le cuesta nada a nadie hacerlo”.

“La penetración de mercado de los vehículos eléctricos todavía es pequeña, así que seguimos necesitando combustible, seguimos necesitando vehículos a motor de combustión interna, y vamos a tenerlos por mucho tiempo”, añadió. “Las cosas que podemos hacer para que los nuevos sean mejores o para mejorar nuestro suministro de combustible, tenemos que hacerlas”.

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Alexa St. John es reportera de clima de AP. Sígala en X: @alexa_stjohn. Puede contactarla en ast.john@ap.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.