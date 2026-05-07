Marcelo Rubio desata un nudo en la garganta para su álbum “Vulnerable, más de lo normal”

El cantautor venezolano Marcelo Rubio comprobó que a veces los segundos álbumes pueden ser más difíciles para los artistas. Tras su prometedor debut en 2024, se tomó su tiempo en la producción hasta consolidar “Vulnerable, más de lo normal”.

“La teoría es cierta y hay una presión como de querer superar el anterior”, dijo en una entrevista reciente desde Miami.

Al igual que en su primer álbum, “Lo que escribí mientras no estabas :)”, Rubio buscó abordar el amor y sus variantes. Pero también se descubrió como un hombre que puede vivir su fragilidad como en “Hoy me siento así”, una canción que surgió un día en que se sentía físicamente muy mal.

“Tenía fiebre en ese momento, pero no quería quedar mal con el productor”, señaló sobre el origen de esa canción.

Rubio no tiene miedo de abordar ese otro lado que mucha gente oculta mostrándose fuerte. Eso lo aprendió tras llegar a un punto de su vida en el que tenía problemas con sus seres queridos y de un proceso de terapia.

“Mis mayores problemas venían siendo porque no me expresaba lo suficiente con la gente”, dijo.

“De hecho, tengo este nuevo tattoo (tatuaje) en la garganta, que es como ese símbolo de ese recordatorio para mí de que mientras más se callen en las cosas, más te va a doler y peor puede hacer”, agregó señalando el tatuaje con forma de nudo.

Reconoce que no sólo es importante expresarse, sino contar con alguien que sepa escuchar, pero sobre todo escucharse a uno mismo.

“Aprendí a identificar las cosas, darle su lugar y darle su tiempo también para que sanen”, señaló.

Del béisbol a la música

Rubio es el menor de tres hermanos y cuando vivía en Venezuela con sus padres, uno de sus hermanos hacía música, pero para él su mayor interés era el béisbol y quería jugar en Grandes Ligas. Hasta que un día quiso probar lo mismo que su hermano y, siendo niño, participó en un par de concursos de canto que ganó.

Pero su familia emigró a Estados Unidos cuando tenía 13 años. El choque cultural lo llevó a escribir canciones sobre aquello que no le gustaba.

“Extrañaba muchas cosas y me quería regresar”, dijo Rubio, de ahora 23 años.

No dejó de componer durante la adolescencia y a la par comenzó a ver tutoriales en YouTube para aprender un poco de producción. Fue hasta los 20 años que empezó a publicar su música y a componer para otros artistas. Pronto capturó la atención de Sony Music y llegaron sus álbumes.

Entre sus referentes destacan Sin Bandera, Franco de Vita y Cali y El Dandee. El cantante urbano Danny Ocean y el dúo venezolano SanLuis también sonaron mucho mientras crecía.

“Vulnerable, más de lo normal”

Las canciones de su álbum abordan el amor en todos sus matices. Para “Mañana nos volvemos a odiar”, un tema sobre una relación tóxica, volvió a convocar a Robi, quien había participado en su primer álbum

“Siempre estamos ahí para el otro”, dijo. “Nos queremos un montón”.

“Polaroid /3” es para aquellos a quienes les gusta llevar fotos de sus seres queridos en la cartera cuando los echan de menos. Hay baladas como “Letras pequeñas” y un bolero titulado “Me arranco el corazón”, pero hacia el final es inevitable moverse con “Por ahora, enséñame a bailar”, una salsa para la pista.

“Yo tengo un secreto con la salsa. Yo desde muy chiquito he sido salsero, por mis papás escuché mucho a Marc Anthony”, dijo. “Trabajaba en un programa de televisión en (la televisora) Venevisión, yo cantaba salsa en ese programa y cantaba canciones de Marc Anthony”, recordó.

Había hecho salsa para otros artistas como compositor, pero nunca una pieza de este género para él. Para esta canción se alió con el productor Manuel Lara, quien grabó con una orquesta en Venezuela.

Rubio no ha visitado su país desde que migró y los recientes cambios en el gobierno lo dejan con sus reservas, aunque dice que le encantaría hacer un tour por allá.

“Espero volver con justicia, volver cuando las cosas ya hayan sanado”, dijo. “Que traigan paz a la gente y al país para de verdad asegurar una mejor vida, que puedan trabajar. Que todo lo que nos quitaron, que nos lo regresen sin ponerle nombre ni partido político”.