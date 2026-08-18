Madonna lidera las nominaciones a los Premios MTV 2026, seguida de Taylor Swift

Madonna encabeza las nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales de 2026, anunció la cadena el martes.

La superestrella del pop ha sido nominada en cada década de su carrera musical. Tiene 19 premios competitivos en los MTV VMA y en 1986 se convirtió en la primera solista femenina en recibir el Video Vanguard Award.

Compite por 11 premios en la ceremonia de este año, incluidos video, artista y canción del año, además de mejor colaboración, dance, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.

Si arrasara, empataría con Beyoncé y Taylor Swift por el título de la música con más premios en la historia de los VMA. Beyoncé y Swift tienen 30 cada una. (Eminem es el artista masculino con más VMA, con 15).

Hablando de Swift, es la segunda más nominada del año, detrás de Madonna, con nueve. Si se lleva aunque sea un premio, se convertirá en la artista con más galardones en la historia de los VMA.

Swift compite por video y artista del año, además de mejor pop, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.

A Madonna y Swift les siguen Ariana Grande y Sabrina Carpenter con siete nominaciones, así como Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson con cinco. LISA, de Blackpink, tiene cuatro. Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean empatan con tres.

La lista de nominados en la categoría de artista del año la completan Grande, Mars, Carpenter y Morgan Wallen, además de Madonna y Swift.

El máximo premio de la noche, video del año, enfrenta a “The Fate of Ophelia” de Swift contra “Confessions II — The Film” de Madonna, “Hate That I Made You Love Me” de Grande, “I Just Might” de Mars, “Tear” de Carpenter y “Storm” de GENER8ION, protagonizado por Yung Lean.

La ceremonia de dos horas se transmitirá en vivo por CBS el domingo 27 de septiembre, a las 7:30 p.m. del Este (4:30 p.m. del Pacífico), desde el Peacock Theater en Los Ángeles. También se emitirá simultáneamente por MTV y estará disponible para streaming en Paramount+ en Estados Unidos.

El programa estará disponible para streaming a nivel mundial al día siguiente en Paramount+ y MTV.

CBS es la casa de varias ceremonias de premiación, incluidos los Tony y los American Music Awards. Ha transmitido los Grammy desde 1973, aunque esa ceremonia pasará a ABC en 2027.

Los Video Music Awards de este año cuentan con 26 nominados por primera vez, entre ellos GENER8ION y Yung Lean (con sus ya mencionadas tres nominaciones, por su colaboración “Storm”) y la boy band de K-pop CORTIS y la cantante viral de “Boston”, Stella Lefty, con dos cada uno. Otros nominados destacados por primera vez incluyen a Don Toliver, Kali Uchis, Noah Kahan, Olivia Dean, Tucker Wetmore y Sienna Spiro.

La categoría de mejor dance ha regresado por primera vez en siete años. Entre los nominados están “Nobody’s Girl” de McRae, “New Religion” de Bebe Rexha y Faithless, “Aperture” de Harry Styles, “Runway” de Lady Gaga y Doechii, “Confessions II — The Film” de Madonna, “Stateside” de PinkPantheress con Larsson y “Dance …” de Slayyyter.

La votación de los fans comenzó en línea el martes en 13 categorías y termina el 25 de septiembre a las 6 de la tarde del Este y 3 de la tarde del Pacífico.

La votación en la categoría de mejor artista nuevo seguirá activa durante el programa.