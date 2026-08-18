Rusia convoca a embajador japonés tras visita de Putin a islas disputadas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador japonés el martes para protestar por la condena de Tokio al viaje del presidente Vladímir Putin a las islas Kuriles, el archipiélago del Pacífico controlado por Moscú y reclamado por ambos países.

Putin visitó la semana pasada Iturup, una de las cuatro islas más meridionales de la cadena, que Japón denomina los Territorios del Norte. La Unión Soviética se las arrebató a Japón en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, y la disputa ha impedido que los países firmen un tratado de paz que ponga fin formalmente a sus hostilidades.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó que la visita de Putin, la primera que realiza a las islas, era “incompatible con la posición japonesa sobre los Territorios del Norte” y “absolutamente inaceptable”. Señaló que el viaje supuso un nuevo golpe para los vínculos ya tensos entre ambos países por Ucrania, y que Moscú debería comprender las consecuencias.

El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, manifestó que Tokio “protesta enérgicamente” por la visita de Putin a Iturup, que Japón llama Etorofu, y subrayó que “los Territorios del Norte, incluida la isla de Etorofu, son territorio inherente de Japón tanto históricamente como desde la perspectiva del derecho internacional”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mijaíl Galuzin, se reunió el martes con el embajador japonés Akira Muto para presentar una protesta formal por las declaraciones “antirrusas” de Takaichi y Motegi.

“La soberanía y la jurisdicción de Rusia sobre las islas Kuriles del sur son absolutamente inquebrantables”, le dijo Galuzin a Muto, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Estos territorios pasaron a nuestro país como resultado de la Segunda Guerra Mundial, lo cual quedó consagrado en los acuerdos pertinentes de las potencias aliadas y en la Carta de la ONU”, indicó el ministerio. “Cualquier intento de la parte japonesa de poner en duda, directa o indirectamente, esta realidad evidente es absolutamente inaceptable e ilegal”.

Galuzin le expresó al embajador que, en vista de la adhesión de Tokio a las sanciones occidentales contra Rusia y su apoyo a Ucrania, “Moscú se reserva el derecho de adoptar contramedidas apropiadas”.

Décadas de esfuerzos diplomáticos para negociar un arreglo no han producido resultados. Moscú, a lo largo de los años, también ha reforzado su presencia militar en las Kuriles con medidas que parecían subrayar su postura firme en la disputa.

Putin, al hablar la semana pasada a bordo de un buque de guerra ruso que participaba en ejercicios en el Pacífico, sostuvo que Moscú anteriormente “había desarrollado relaciones constructivas con varios líderes japoneses, incluido el trágicamente fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, quien hizo mucho para acercar a Japón y Rusia, para alinear nuestras posiciones”.

Japón impuso sanciones a Rusia después de que enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022 e “incluyó a Rusia como una fuente de amenazas primarias”, un cambio en esa relación constructiva, añadió.

Rusia sigue dispuesta “a cooperar con todos sus vecinos, incluido Japón y otros estados de la región”, afirmó Putin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.