Erdogan firma una ley que ofrece un indulto condicional a miles de milicianos del PKK

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha promulgado una medida que introduciría un indulto condicional para miles de milicianos kurdos como parte de un esfuerzo de paz del gobierno con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK.

La medida se publicó el martes en el Boletín Oficial. No entrará en vigor hasta que el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía confirme que el grupo se ha disuelto por completo y se ha desarmado.

El Parlamento aprobó el proyecto de ley por amplia mayoría la semana pasada. Suspendería ciertas condenas de prisión para miembros del PKK condenados y aplazaría durante cinco o 10 años, según la gravedad del delito, las investigaciones y los juicios en curso contra otros. Las autoridades retirarían los casos contra las personas si no reinciden durante esos periodos.

La legislación también establece un comité para supervisar el desarme del grupo, y se espera que su primera reunión se celebre la próxima semana.

El año pasado, el PKK —considerado una organización terrorista por Turquía y sus aliados occidentales— anunció su decisión de disolverse tras un llamado de su líder encarcelado, Abdullah Ocalan. Ocalan y otras figuras clave del PKK quedan excluidos del indulto.

Poco después, algunos combatientes depusieron las armas en una ceremonia simbólica en el norte de Irak, donde el grupo tiene su base, y retiraron a algunos combatientes de lugares clave en Turquía hacia Irak.

El conflicto con el PKK ha causado la muerte de decenas de miles de personas desde la década de 1980.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.