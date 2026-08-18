Tribunal de Pakistán ordena hospitalizar a Imran Khan y permite visitas familiares

La Corte Suprema de Pakistán ordenó a las autoridades el martes trasladar al ex primer ministro encarcelado Imran Khan a un hospital privado de la capital para un examen médico, tras meses de preocupación de su familia y de sus médicos personales por su salud y su acceso a la atención médica, informaron sus abogados y dirigentes de su partido.

Un panel de tres jueces ordenó que Khan sea llevado al Hospital Shifa International en Islamabad en los próximos días y que sea examinado por una junta médica que incluirá a especialistas y a uno de sus médicos personales, Faisal Sultan.

El tribunal también ordenó a las autoridades penitenciarias permitir a Khan reuniones semanales con familiares y llamadas telefónicas con sus hijos. La familia de Khan ha estado luchando por conseguir acceso a él y lograr que sea examinado por médicos de su elección.

Pakistán prohibió las visitas a principios de este año tras recibir informes de inteligencia sobre un posible ataque a la prisión donde está recluido.

La orden llegó meses después de que Khan presentara una petición ante el tribunal, en la que solicitó ser trasladado de una prisión de alta seguridad en la cercana ciudad guarnición de Rawalpindi a un hospital y que se le permitiera acceder a sus médicos personales, familiares y abogados.

El tribunal indicó que la orden se emitía porque la salud de Khan estaba en juego y el acceso a la atención médica está protegido por la Constitución de Pakistán, según el abogado de Khan, Salman Akram Raja.

Raja instó a los simpatizantes de Khan a no reunirse fuera del hospital cuando el ex primer ministro sea llevado allí, al señalar que deben evitar causar inconvenientes a otros pacientes.

A principios de este año, Khan fue llevado repetidamente a un hospital gubernamental para recibir tratamiento por una afección ocular.

La preocupación por la salud de Khan se intensificó a finales de enero después de que su familia afirmara que había perdido cerca del 85% de la visión en su ojo derecho, una aseveración que el gobierno cuestionó. Posteriormente, las autoridades dijeron que Khan recuperó alrededor del 70% de la visión en ese ojo y que su condición estaba mejorando.

El ex astro del críquet convertido en político está en prisión desde 2023 tras ser condenado en un caso de corrupción. Fue destituido del cargo mediante una moción parlamentaria de censura en abril de 2022. Ha alegado que su salida fue el resultado de una conspiración respaldada por Estados Unidos en la que participaron rivales políticos y el ex jefe del ejército de Pakistán, Qamar Javed Bajwa —acusaciones negadas por Washington, el ejército paquistaní y sus oponentes políticos.

Pese a sus problemas legales, Khan sigue siendo una figura central en la política paquistaní y conserva un amplio respaldo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.