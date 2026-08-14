Luigi Mangione se declara culpable de acoso en el caso por el asesinato de un director ejecutivo de salud

Luigi Mangione aceptó declararse culpable de dos cargos federales de acoso relacionados con el asesinato en 2024 del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Sus abogados informaron este viernes a un juez federal que Mangione planea declararse culpable de los dos cargos federales que aún enfrenta, poco después de que el acusado llegara al tribunal de Manhattan vestido con uniforme penitenciario beige.

Mangione, de 28 años y graduado de una universidad de la Ivy League, fue buscado durante varios días tras la muerte a tiros de Thompson frente a un hotel de Manhattan, un caso que despertó un fuerte interés público y generó un debate sobre la industria de los seguros de salud en Estados Unidos.

El joven aún enfrenta dos cargos federales por acoso con resultado de muerte, que contemplan una pena máxima de cadena perpetua, después de que un juez desestimara otros cargos que podrían haber llevado a una condena a muerte.

La decisión del acusado llegó cerca de un mes antes del inicio previsto de su juicio en un tribunal estatal de Nueva York por cargos separados relacionados con la muerte de Thompson. Días antes, sus abogados habían solicitado de forma inesperada una audiencia previa al juicio en el caso federal.

open image in gallery Luigi Mangione aceptó declararse culpable de dos cargos federales de acoso por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, quien murió baleado en Manhattan en 2024 ( DAVID DEE DELGADO )

En el proceso estatal, Mangione se declaró inocente de ocho cargos, entre ellos asesinato en segundo grado y posesión ilegal de un arma. Estos delitos también podrían derivar en una condena de cadena perpetua.

Desde el comienzo, la defensa sostuvo que los procesos federal y estatal implicaban un doble enjuiciamiento por los mismos hechos. Sus abogados ya habían logrado reducir los cargos contra Mangione en ambos casos.

En el proceso federal, los fiscales habían buscado la pena de muerte al acusarlo de utilizar un arma de fuego para cometer un asesinato, como parte de una directiva del presidente Donald Trump para impulsar de nuevo la aplicación de la pena capital. Sin embargo, a principios de este año, una jueza federal desestimó dos cargos, incluido el que contemplaba la pena de muerte.

En el caso estatal, otro juez también desestimó dos cargos presentados por la fiscalía: asesinato en primer grado y un cargo de terrorismo.

open image in gallery Los abogados defensores Karen Friedman Agnifilo y Marc Agnifilo salen del Tribunal Penal de Manhattan el día de una audiencia del caso federal ( Reuters )

Mangione se graduó de la Universidad de Pensilvania en 2020 y fue el mejor alumno de la promoción de 2016 de la Gilman School, en Baltimore.

Durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, horas antes de que Thompson asistiera a una reunión anual con inversionistas, Mangione presuntamente mató a tiros al ejecutivo, de 50 años, frente a un hotel de Midtown Manhattan. Un video registró el momento en que un hombre enmascarado lo sorprendió y le disparó en una acera de Nueva York.

Las autoridades iniciaron entonces una búsqueda que se extendió durante varios días y por distintos estados. El caso captó la atención nacional y aumentó el escrutinio sobre la industria de seguros de salud con fines de lucro en Estados Unidos, así como sobre el presunto motivo de Mangione.

La policía lo detuvo el 9 de diciembre de 2024 en un restaurante McDonald’s de Altoona, Pensilvania. Según los reportes, los casquillos encontrados tras el tiroteo tenían escritas las palabras “negar”, “retrasar” y “deponer”, en referencia a una supuesta práctica de las aseguradoras para rechazar reclamaciones. Las autoridades también afirmaron que encontraron un arma de fabricación casera sin número de serie, conocida como ghost gun, y un cuaderno en el que expresaba su rechazo al sistema corporativo de salud.

El arresto de Mangione y las circunstancias del caso, en medio del descontento por el rechazo de reclamos de seguros y las prácticas de las grandes empresas, lo convirtieron en una especie de antihéroe para algunos seguidores, quienes acudieron a sus audiencias con carteles y camisetas de apoyo.

Sus seguidores también donaron más de 1,5 millones de dólares a un fondo para su defensa legal y enviaron extensas cartas a la cárcel donde permanece detenido.

Traducción de Leticia Zampedri