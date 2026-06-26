Abogados de Luigi Mangione negocian un posible acuerdo con la fiscalía, según un informe

Según un informe, fiscales federales y abogados de Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, sostuvieron conversaciones para alcanzar un acuerdo antes de una reciente audiencia judicial.

De acuerdo con fuentes citadas por NBC News, a principios de esta semana las negociaciones parecían encaminadas hacia un acuerdo. Sin embargo, posteriormente quedaron estancadas.

Este giro se produjo después de que la defensa modificara su estrategia en el proceso estatal. A comienzos de este mes, los abogados de Mangione indicaron que podrían recurrir a una defensa psiquiátrica, pero más tarde desistieron de alegar que el joven, de 28 años, sufría un "trastorno emocional extremo" cuando ocurrió el tiroteo.

Mangione se declaró inocente de todos los cargos estatales y federales relacionados con el ataque ocurrido el 4 de diciembre de 2024, en el que murió Brian Thompson, un ejecutivo del sector de los seguros de salud de 50 años, frente a un hotel en el centro de Manhattan.

Thompson, quien trabajó durante dos décadas en UnitedHealth Group y asumió la dirección de su división de seguros en 2021, recibió varios disparos cuando se dirigía a una conferencia de inversionistas. Las cámaras de seguridad captaron a un atacante con el rostro cubierto durante el ataque. Posteriormente, los investigadores informaron que en la munición utilizada estaban escritas las palabras "retrasar", "negar" y "deponer", una aparente crítica a las prácticas de la industria de los seguros.

open image in gallery La defensa de Luigi Mangione negocia un acuerdo de culpabilidad, según un informe ( Getty )

Según expertos en derecho, las negociaciones para alcanzar un acuerdo antes del juicio son habituales en casos penales de gran relevancia.

El analista jurídico de NBC News, Danny Cevallos, explicó que un acuerdo con la fiscalía federal podría impedir que el estado de Nueva York lleve adelante un proceso por los mismos hechos, de acuerdo con la legislación estatal.

Por su parte, la abogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, criticó la filtración de las conversaciones.

En un comunicado enviado a NBC New York, Agnifilo afirmó que la información atribuida a fuentes anónimas forma parte de un intento deliberado de las autoridades y la fiscalía por perjudicar a su cliente, influir en la opinión pública y vulnerar su derecho a un juicio justo.

"En Estados Unidos, toda persona acusada se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, incluido Luigi, que debe defenderse dos veces de los mismos cargos", afirmó.

open image in gallery Luigi Mangione está acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en una calle de Nueva York en diciembre de 2024 ( vía Reuters )

El asesinato generó un intenso debate en Estados Unidos sobre el sistema de seguros de salud. La reacción pública frente a Mangione quedó dividida entre quienes condenaron la violencia y quienes compartieron el descontento con las políticas de las aseguradoras. Tras el tiroteo, el acusado huyó, lo que dio lugar a una búsqueda a nivel nacional.

Mangione, graduado de una universidad de la Ivy League y miembro de una familia acomodada de Maryland, fue detenido el 9 de diciembre de 2024 en un restaurante McDonald's de Altoona, Pensilvania, cinco días después del ataque.

Durante los últimos meses, tanto la fiscalía como la defensa se prepararon para los juicios. El proceso estatal estaba previsto de manera provisional para septiembre, mientras que el juicio federal comenzaría el 13 de octubre. Mangione enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable en cualquiera de los dos casos.

La acusación también cuenta con pruebas físicas consideradas clave. En una audiencia celebrada el 18 de mayo, el juez Gregory Carro autorizó a la fiscalía a presentar como evidencia un cuaderno y una pistola impresa en 3D que fueron incautados durante el arresto de Mangione. Según los fiscales, el arma coincide con la utilizada en el asesinato y el cuaderno describe de forma explícita el deseo de atacar a un ejecutivo de una aseguradora de salud y actuar contra ese sector.

Traducción de Leticia Zampedri