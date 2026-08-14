Abogados dicen que Luigi Mangione se declarará culpable de matar al CEO de UnitedHealthcare

Los abogados de Luigi Mangione le han comunicado al juez que Mangione se declarará culpable de cargos federales por acoso en el caso de la muerte del director ejecutivo de UnitedHealthcare.

Los abogados de Mangione hicieron la revelación el viernes durante una audiencia federal en Manhattan programada apresuradamente, que sigue en curso. Aun así, podría cambiar de opinión.

La declaración de culpabilidad no será oficial hasta que Mangione confirme su decisión ante el juez y éste lo acepte. Si eso ocurre, se resolvería uno de los dos casos contra Mangione por la muerte del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Mangione tiene previsto ir a juicio por cargos estatales de asesinato el 8 de septiembre, pero sus abogados podrían solicitar que el caso estatal sea desestimado por motivos de doble incriminación.

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Durkin Richer reportó desde Washington. La corresponsal de The Associated Press Jennifer Peltz en Nueva York contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.