El sospechoso del ataque a Sam Altman pidió “hacer lo mismo que Luigi” a varios empresarios meses antes del ataque

Según un informe, el hombre sospechoso de lanzar un cóctel molotov contra la casa del director de OpenAI, Sam Altman,en San Francisco, había comentado anteriormente en un chat de internet sobre la posibilidad de “hacerle una broma pesada a algunos directores ejecutivos de empresas tecnológicas” (al estilo de Luigi).

El escalofriante comentario de Daniel Moreno-Gama hacía referencia a Luigi Mangione, el presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, quien fue asesinado a tiros a las afueras de un hotel en la ciudad de Nueva York en diciembre de 2024.

Mangione, de 27 años, se declaró inocente del delito y se convirtió en una especie de héroe popular inesperado en ciertos círculos de internet tras el asesinato.

open image in gallery Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, cuya vivienda de San Francisco fue objeto de un ataque con un cóctel molotov la semana pasada ( Getty )

Según The Wall Street Journal, Moreno-Gama, de 20 años, utilizó la frase que invocaba a Mangione en una conversación en línea con los productores del podcast The Last Invention de Longview, en el que apareció en enero bajo el seudónimo de “Discord Dan” para hablar sobre su oposición a la llegada de la inteligencia artificial.

El estudiante universitario de Texas dijo en la entrevista que no abogaba por la violencia contra los jefes de las empresas tecnológicas y comentó: “Entiendo la frustración de una persona que podría abogar por eso, pero no es práctico. No vale la pena”.

“Antes incluso de pensar en la violencia, debemos agotar todos nuestros medios pacíficos. Creo que protestar, compartir información y hacer pódcasts como este deben ser prioridades mucho antes de siquiera considerar eso”.

También habló de su trayectoria, desde ser un estudiante de secundaria fascinado por ChatGPT hasta su postura actual como activista anti-IA, y afirmó que había sido influenciado por la lectura de críticos de la tecnología emergente, como Eliezer Yudkowsky.

En 2023, el autor advirtió en la revista Time que “el resultado más probable de crear una IA con una inteligencia sobrehumana, en circunstancias remotamente parecidas a las actuales, es que literalmente todos los habitantes de la Tierra morirán”.

“Pensé: ‘Bueno, espero que se equivoque’, pero con el tiempo me di cuenta de que muy pocas de sus principales críticas fueron refutadas”, dijo Moreno-Gama, admitiendo que se había vuelto “molesto” en su fanatismo, pero criticó las burlas de los “catastrofistas de la IA”, diciendo que solo la ignorancia impedía que otras personas sintieran el tema con la misma intensidad que él.

Tras el ataque a la casa de Altman el viernes, que se produjo días después de que The New Yorker publicara un perfil en profundidad del empresario, en el que se criticaba su liderazgo, los investigadores encontraron un manifiesto, supuestamente perteneciente a Moreno-Gama, que advertía de las consecuencias apocalípticas de la IA.

open image in gallery La casa de Daniel Moreno-Gama en Spring, Texas, tras el allanamiento del FBI llevado a cabo el lunes ( AP )

Contenía un mensaje directo al director ejecutivo: “Si por algún milagro sobrevives, entonces tomaría esto como una señal divina para que te redimas…”.

El propio Altman respondió publicando una fotografía poco común de su familia en su blog con la esperanza de disuadir cualquier ataque imitador, “sin importar lo que piensen de mí”. También emitió un comunicado en el que pedía a los críticos que “bajaran la intensidad de la retórica y las tácticas”, al tiempo que reconocía sus preocupaciones sobre el potencial de la IA.

Moreno-Gama se enfrenta a cargos federales y estatales de California por el ataque, incluidos intento de asesinato e incendio provocado, pero aún no se declaró culpable ni inocente.

Diamond Ward, su defensor público en el caso estatal, desestimó el incidente como un “delito contra la propiedad, en el mejor de los casos”, dado que nadie resultó herido y el atacante solo logró incendiar una puerta de seguridad exterior.

“Es injusto e inaceptable que el fiscal de distrito de San Francisco y el gobierno federal siembren el miedo y exploten la vulnerabilidad de este joven simplemente debido a la notoriedad de las personas involucradas”, dijo.

La abogada hizo referencia al historial de autismo y problemas de salud mental de su cliente, y agregó que los actos de los que se le acusa “parecen haber sido motivados por una crisis aguda de salud mental, no por un deseo de hacer daño”.

Los padres de Moreno-Gama dijeron que estaban preocupados por él y que estaban buscando tratamiento, y añadieron en un comunicado: “Es una persona muy cariñosa y nunca antes había sido arrestado. Hasta hace muy poco, trabajaba duro en un restaurante y asistía a clases en la universidad”.

Traducción de Olivia Gorsin