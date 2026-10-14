Los Javis irrumpen en el cine mundial con "La Bola Negra". Podría dar un Oscar a Netflix

Para el dúo español de guionistas y directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, que su película “La Bola Negra” fuera seleccionada a principios de este año para el Festival de Cine de Cannes fue significativo, en parte porque eran relativamente desconocidos.

“(El director de Cannes) Thierry Frémaux estaba como: ‘Me encanta esta película. ¿Quiénes son ustedes?’”, cuenta Ambrossi riéndose.

Pero cinco meses después, son pocos en el cine mundial los que no están ya familiarizados con Ambrossi y Calvo. La pareja de directores, conocida en España como Los Javis, ha sacudido el mundo del cine con una audaz epopeya queer que los ha llevado al centro de la carrera por el Oscar.

“La Bola Negra”, que Netflix estrenará en salas seleccionadas el viernes, trata sobre las vidas interconectadas de tres hombres gays a lo largo de una historia que abarca principios del siglo XX, la Guerra Civil española y la actualidad. “La Bola Negra” cuenta una historia de dolor generacional y legado queer con una gran melancolía lírica.

Tras una respuesta entusiasta en Cannes, Calvo y Ambrossi fueron catapultados casi de inmediato al escenario global. Compartieron el premio del festival a mejor dirección con Pawel Pawlikowski, el director de “Fatherland” ("Tierra de mi padre"). Netflix salió victoriosa en una guerra de ofertas. Ahora, la plataforma le está dando a “La Bola Negra” una ventana exclusiva de 46 días en cines, la más larga en la historia de la compañía.

Las expectativas son altas. Se espera que “La Bola Negra”, una película española de 15 millones de dólares, desafíe a “The Odyssey” ("La Odisea") por el premio a mejor película.

Para Ambrossi, de 42 años, y Calvo, de 35, ha sido un ascenso vertiginoso. Pasaron casi directamente de una sala de montaje en penumbra a las luces brillantes del estreno en Cannes. Desde entonces, con ayuda de algo de terapia, se han acostumbrado al cambio drástico en sus vidas. En una entrevista el mes pasado, el dúo saludó con calidez a un reportero y pronto empezó a reflexionar sobre por qué “La Bola Negra” ha tocado una fibra tan sensible.

“Escucho mucho: ‘Fue tan poética’. Tal vez el público no está acostumbrado a eso porque se supone que las películas deben gustarle a todo el mundo al mismo tiempo", dice Ambrossi. La gente se pregunta: ¿Por qué estaba llorando?”.

“Cada generación necesita esa gran película que hable de sus deseos, de su calidez", dice Calvo. "La gente conecta de verdad con esa sensación de: No pierdas tu vida, simplemente vive. Toma la decisión que quieres tomar. Solo tenemos el ahora”.

De los realities a ser autores internacionales

Con el sonido de una trompeta doliente, “La Bola Negra” (“The Black Ball” en inglés) abre con la historia de Sebastián (interpretado por el cantautor español Guitarricadelafuente en su debut en pantalla), un músico que, tras el bombardeo de su pueblo, se une al ejército nacionalista. Allí, se encapricha de un luchador por la libertad encarcelado llamado Rafael (Miguel Bernardeau), que se recupera en un hospital militar.

Pero esa historia es solo la columna vertebral de una película que se extiende tanto hacia el pasado como hacia el futuro. La relación de Rafael con el poeta Federico García Lorca implica su lucha privada como hombres gays en un mundo militar estrictamente heterosexual, una lucha que incluye la preservación de una obra sobre identidad gay, dignidad y supervivencia que Lorca había comenzado antes de su asesinato a manos de fuerzas nacionalistas en 1936.

“Es una manera de honrar a nuestros abuelos y a nuestros mayores LGBTQ. Ellos lucharon por nosotros. Murieron por nosotros. Llorábamos en el set todos los días”, dijo Calvo.

“Los hemos olvidado”, añade Ambrossi. “No fue hace tanto. Mi abuela tiene 90 años. Fue ayer, y lo hemos olvidado”.

Ambrossi y Calvo son mucho más glamurosos que la mayoría de los cineastas. Ambos comenzaron como actores. Sus rizos oscuros y ojos expresivos sugieren que pertenecen delante de la cámara más que detrás. En España, son celebridades.

Han sido jueces en la edición española de “RuPaul’s Drag Race”. Han sido panelistas en concursos televisivos y presentadores de galas de premios. Y las películas y series de Ambrossi y Calvo les han ganado una amplia gama de seguidores, entre ellos Penélope Cruz y Glenn Close, quienes coprotagonizan “La Bola Negra”. Pedro Almodóvar, el maestro cineasta español, es productor de la película.

Seguir como tándem tras una casi ruptura

Calvo y Ambrossi fueron pareja durante años hasta hacer “La Bola Negra”, un giro irónico para una película profundamente emocional sobre el amor.

“Cada proyecto es un camino hacia lo desconocido y sabemos que vamos a ser diferentes al final del camino", dijo Calvo. "Nos enfrentamos al deseo, al amor y a todos estos sentimientos complejos”.

Mientras terminaban la película, la pareja rompió sentimentalmente y decidió tomar caminos separados en lo profesional. Pero para cuando Ambrossi y Calvo llegaron a Cannes, dieron marcha atrás.

“Llevamos trabajando juntos toda la vida", dijo Ambrossi. "No sé lo que es ser director si él no está ahí. Va a seguir siendo así. Nos encanta trabajar juntos”.

“Es natural preguntarse qué viene después", agrega Calvo. "Pero ganamos mejor dirección, los dos. Très chic. Es como: Sí, juntos somos imparables”.

“La Bola Negra” ya ha sido un éxito de taquilla en España, batiendo récords para una película independiente. En septiembre, ganó el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto, confirmando su estatus de cara al Oscar. “La Bola Negra” pronto llegará al público estadounidense y a los votantes de los Oscar. Si la película sigue cosechando una respuesta tan emocional entre los espectadores, incluso podría llevar a Netflix a su primera victoria como mejor película.

“Netflix entendió perfectamente que hicimos una película para salas de cine", dijo Ambrossi. "Incluso con los bordes redondeados del 35 mm, está hecha para eso. Pero ellos entendieron y nosotros entendimos que es una película con un mensaje poderoso y que, al estar con Netflix, va a llegar directamente a la gente. Es una película que realmente podría cambiar conciencias”.

Un elogio común que recibe “La Bola Negra” es que su amplitud histórica y su narración estilizada sugieren una película con un presupuesto mucho mayor. Pero para Los Javis, esto forma parte del poder de ser un dúo.

“Ser dos realmente te ayuda", dice Ambrossi. "Puedes hacer más con menos. Él puede estar ensayando y yo puedo estar pensando en el día siguiente con el diseño de producción”.

Sonríe. “Nos hace grandes”.