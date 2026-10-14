Brian Eno habla sobre el relanzamiento de Opal Records, "Music for Airports", IA y Palestina

Brian Eno, el artista, productor, activista político de múltiples facetas y conocido pionero de la música ambient, relanzará su transformador sello Opal Records el viernes. Fundado en 1988 y puesto en pausa en 1991, el sello publicó obras de nombres fundamentales de la música experimental: Jon Hassell, John Cale y el propio Eno, entre ellos.

Pero, ¿por qué traer de vuelta a Opal y por qué ahora? Por un lado, dos de sus discos “habían desaparecido” y él quería reeditarlos, le comentó Eno a The Associated Press en su estudio en casa. (Los coleccionistas lo saben: “Another Day on Earth”, de 2005, y “Drawn From Life”, de 2001, han sido difíciles de encontrar fuera de Japón).

Volver a visitar discos antiguos es una oportunidad para reflexionar para el legendario artista. En una charla con The Associated Press, Eno habla sobre el futuro de Opal Records, la inteligencia artificial, su legado y la noticia reciente de que el rapero Macklemore fue retirado como telonero de la gira de Ed Sheeran debido a los comentarios pro palestinos del rapero.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

AP: Además de publicar estos dos discos, ¿qué más vas a hacer con Opal?

ENO: Se me ocurrió hace poco la idea de publicar un conjunto de 12 álbumes. Tengo muchísima música que he hecho y que nunca he publicado, y mucha de ella encaja entre sí. Es una especie de música utilitaria similar, el tipo de cosa que pones si quieres limpiar la casa o leer un libro o algo así. Quieres algún tipo de música que te ayude a conseguir la atmósfera adecuada para una tarea de algún tipo. Ahora estoy pensando en eso. Podríamos hacerlo y no tendría que torcerle el brazo a nadie.

AP: Tu música ya sirve de banda sonora para muchos tipos distintos de espacios y eventos.

ENO: Me resulta interesante que (mi álbum) “Music For Airports”, que ahora tiene 48 años, siga siendo muy actual. Todavía se vende. A la gente le gusta y a veces conozco a jóvenes que apenas lo han escuchado y creen que lo acabo de publicar.

AP: ¿Por qué crees que “Music for Airports” todavía se siente actual?

ENO: Supongo que porque, ya sabes, a menudo puedes notar la edad de algo por ciertos elementos estilísticos y técnicos que asocias inconscientemente con esa época. Por ejemplo, puedes identificar prácticamente cualquier disco pop de los 80 solo por la manera en que se trata la caja de la batería. “Music for Airports” es una pieza tan despojada. En realidad, no tiene muchas de esas señas. Podría haberse hecho hoy, de hecho. Probablemente alguien esté haciendo hoy una versión, algo llamado “Music for Trains” o “Electric Bicycles” o algo así.

AP: Una diferencia entre cuando Opal existió por primera vez y ahora es que la inteligencia artificial está en todas partes. ¿Qué opinas al respecto?

ENO: Me fascina la posibilidad de trabajar con ella. Mi problema con la IA es la propiedad de la misma y lo que sé que son los valores morales y sociales de las personas que la poseen. Y realmente son algunas de las peores personas para estar a cargo de algo tan poderoso como eso. Y, por supuesto, el otro problema es que, como todos están persiguiendo el dólar con tanto empeño, compiten entre sí, así que intentan superarse unos a otros solo en términos de ganar esa competencia en particular, no en términos de lo que beneficia al mundo.

La evolución de una tecnología, es decir, el momento en que está surgiendo, es muy importante. Y es muy importante que el público participe de algún modo en eso. De lo contrario, terminas con esta situación ridícula que tenemos ahora, de IAs agentivas que son demasiado poderosas para que cualquiera de nosotros las entienda por el momento, incluidos quienes las crean. Es un verdadero fracaso de la regulación.

AP: El año pasado organizaste un concierto “Together for Palestine”. ¿Qué te pareció la situación de Ed Sheeran y Macklemore de hace unas semanas?

ENO: A quienes realmente deberíamos señalar es a quienes no permitieron que el espectáculo siguiera adelante. Quiero decir, Ed, creo, fue débil. Podría haber dicho: “Soy un artista. Me contrataron como artista. Eso significa que ustedes aceptan mis decisiones sobre cómo debe ser la banda y con quién toco”. Podría haber insistido en eso.

Aunque también tengo que decir que es una decisión muy difícil de tomar cuando decenas de miles de fans ya tienen sus entradas y han hecho sus planes de viaje, sus planes de hotel y todo lo demás. Así que no es algo fácil para él. Aun así. Debería haber tenido algún tipo de reacción.

Nací el 15 de mayo de 1948, que es el día de la Nakba. Es el día en que los palestinos fueron expulsados de sus hogares en Israel y se les dijo que ya no pertenecían allí. Así que tengo una conexión muy larga, una conexión de toda la vida, con eso.

AP: Llevas muchas décadas publicando música. ¿Piensas en el legado?

ENO: No, a menos que haya una ocasión para ello. Por ejemplo, hace poco alguien me hizo algunas preguntas sobre trabajar con David (Bowie) en Berlín y Francia para esos discos de finales de los 70 que hicimos. Pensé: “De acuerdo, intentaré responder”. Y en realidad fue bastante divertido. No esperaba que lo fuera, pero de pronto intentar recordar cómo surgieron realmente esas cosas fue interesante. Pero no lo hago de manera natural. Hay suficiente pasando ahora como para no estar revisitando el pasado. Tal vez cuando sea realmente viejo lo haga.

De hecho, hay cada vez más cosas por hacer. Me encantaría jubilarme. Pero no sé qué haría si me jubilara.

AP: Entonces, ¿no hay lista de cosas por hacer antes de morir?

ENO: Lo único que de verdad he querido hacer y que nunca he hecho es meterme en un baño caliente de aceite de oliva.

Nunca he sido realmente una persona muy orientada a objetivos. Me gusta pensar en cómo se hacen las cosas, más que en lo que sale al final. Así que soy más una persona de los medios. Me gusta inventar nuevas maneras de hacer las cosas.

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La periodista musical de AP Maria Sherman en Nueva York contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.