Los Emmy podrían dar muchos premios a 'The Pitt', 'Hacks' y 'Pluribus', Bad Bunny ya es ganador

Los principales nominados, “The Pitt”, “Hacks”, “Pluribus” y “Widow’s Bay”, tendrán oportunidades de acumular premios Emmy el domingo en una ceremonia ocho días antes de la gala principal y su transmisión televisiva.

La Academia de la Televisión entrega más de 100 premios Emmy de horario estelar, y la mayoría se presentarán este fin de semana en un par de ceremonias en el Peacock Theater de Los Ángeles. Antes se conocían como los Emmy de las Artes Creativas, pero ahora han sido rebautizados simplemente como las dos primeras noches de la 78.ª edición de los Premios Emmy.

Las dos noches se editarán juntas para emitirse el 12 de septiembre en FXX y transmitirse en Hulu al día siguiente. La ceremonia de horario estelar del 14 de septiembre, también en el Peacock Theater y conducida por Mariska Hargitay, se emitirá en vivo por NBC y se transmitirá en vivo por Peacock.

Bad Bunny ganó el sábado el primer premio Emmy de su carrera por su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se llevó a casa siete trofeos.

“El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny” ganó el Emmy al mejor especial de variedades, imponiéndose a las transmisiones de los Oscar, los Grammy y los Tony. Bad Bunny, nominado con su nombre verdadero, Benito Antonio Martinez Ocasio, obtiene un Emmy como productor e intérprete. Fue su primera nominación.

“The Pitt”, la serie médica de HBO Max que retrata un día en la vida, ganó como mejor drama por su primera temporada y es la principal contendiente general de este año con 25 nominaciones. Podría ganar hasta nueve el domingo. “Hacks”, también de HBO Max, obtuvo 24 nominaciones de comedia —una cifra que iguala el récord— por su quinta y última temporada, y podría ganar hasta una docena el domingo.

La mayoría de los premios que se entregan este fin de semana son para equipos detrás de cámaras, pero los grandes nombres también podrían tener grandes momentos, especialmente en las categorías de actuación como invitado.

Rob Reiner, quien murió junto con su esposa Michele Singer Reiner en diciembre, podría ganar un Emmy póstumo. Fue nominado como actor invitado en una comedia por “The Bear”, casi 50 años después de haber ganado dos premios Emmy por su actuación en “All in the Family”.

El ganador de cinco Emmy Michael J. Fox también está nominado en la misma categoría por interpretar a un paciente en “Shrinking” que tiene la enfermedad de Parkinson, el actor fue diagnosticado con esa enfermedad en la vida real en la década de 1990.

El atractivo de estrellas de la noche aumentará porque la academia trasladó cinco categorías de la transmisión del 14 de septiembre al domingo. Entre ellas están mejor actor y mejor actriz de reparto en una serie limitada, con nominados como Jason Bateman, Charles Melton, Dakota Fanning y Laurie Metcalf.

“The Pitt” dominó las nominaciones de actuación en drama y tiene a dos intérpretes postulados a mejor actor invitado en un drama, además de tres candidatas a mejor actriz invitada. Entre ellas está Tal Anderson, una actriz autista y defensora de intérpretes y representaciones neurodivergentes. Obtuvo su primera nominación al Emmy por interpretar a Becca King, la hermana menor de la doctora Mel King, personaje de Taylor Dearden.

Dearden, una de las cuatro mujeres de “The Pitt” nominadas este año a mejor actriz de reparto, estará entre los presentadores el domingo, al igual que Noah Wyle, la estrella de “The Pitt”, quien está nominado a cuatro Emmy en la ceremonia principal.

Cinco de las siete nominadas a mejor actriz invitada en una comedia provienen de “Hacks”, incluidas Leslie Bibb y Metcalf, quienes podrían llevarse a casa dos Emmy.

Un par de series debutantes de Apple TV podrían dejar una huella importante en los Emmy con ventaja desde el domingo. La comedia de terror “Widow's Bay” podría ganar hasta 10 este fin de semana. Y “Pluribus”, el drama de una mujer contra la mente colmena del creador de “Breaking Bad”, Vince Gilligan, protagonizado por la favorita a mejor actriz Rhee Seahorn, también podría ganar 10 en la ceremonia temprana.

Los nominados por actuación de “Pluribus”, Karolina Wydra y Jeff Hiller, también figuran entre los presentadores del domingo.

El sábado, en el primer día de los Emmy, se entregaron premios a series sin guion, programas de variedades y especiales, mientras que el programa del domingo se centra en dramas, comedias y series limitadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.