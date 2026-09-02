Chino Pacas se pone los tenis para correr con su nuevo álbum

Aunque se especializa en corridos y sierreño urbano, Chino Pacas quiere que la gente escuche su música para moverse.

Para el lanzamiento de su álbum “Que sigan llegando las pacas vol. 2” organizó una carrera de cinco kilómetros con fans e invitados especiales en el centro de Los Ángeles, para tener algo diferente al rock o a la música electrónica clásica de los gimnasios.

“En este álbum cambié toda la dinámica y es para hacer ejercicio”, dijo en entrevista con The Associated Press a propósito del lanzamiento del jueves. “‘Madrugada’ es una canción que es un hyperpop y pues sí, es una canción que te va a poner de volada a activarte. ‘Fin de semana’ ni se diga, es una canción de las que también te motivan mucho”, agregó sobre los temas de su álbum aptos para mover músculos.

Además de hacer ejercicio, Pacas, cuyo nombre verdadero es Cristian Humberto Ávila Vega, dijo que le gusta mucho meditar. Otra cosa que le gusta son las películas de John Wick y en ellas se inspiró para hacer un cortometraje de acción que acompaña el álbum. El corto fue filmado en Los Ángeles y en él un mafioso lo persigue por una pintura, que es la portada de su álbum.

Este disco sigue a “Que sigan llegando las pacas” y “CRISTIAN”. Para esta nueva producción invitó al músico originario de Chihuahua Calle 24 en la canción “Bonita”, uno de los temas que coescribió Pacas.

“Es mi camarada y fue también de los primeros que me dio la mano”, dijo Pacas. "Es una química tan perrona, que a mí me gusta hacer música con él ... cuando terminamos, yo sabía que esa canción era para Calle 24”.

Pacas vive en Los Ángeles, California, desde hace unos ocho años, más o menos la mitad de su vida. Nació en Guanajuato, México, y emigró con su familia. Aprendió a tocar la guitarra muy joven, cuando estaba en sexto de primaria.

“Me metí ahí porque, pues, me gustaba una muchacha que estaba tocando guitarra”, dijo.

Con el paso de los años y gracias a su éxito “El gordo trae el mando” de 2023, logró ingresar a la codiciada lista Hot 100 de Billboard, convirtiéndose a los 16 años en el artista mexicano más joven en conseguirlo. Otros temas como “Dijeron que no la iba lograr” con Fuerza Regida, “Preferí Chambear” y “Que sigan llegando las pacas” afianzaron su popularidad.

“Al principio no lo tomé muy importante, pero pues es un logro muy grande que se quedó en la carrera y en la historia”, dijo Pacas sobre su ingreso a la lista Hot 100.

El título “Que sigan llegando las pacas vol. 2” se refiere al dinero, pero también a lo bueno, o las bendiciones, “Ya llegaron, pero entonces que sigan llegando”, señaló.

“Billetes” es otro de sus temas favoritos; como es tradición en los corridos, en él habla de dinero y trocas (camionetas). Algo muy distinto a cómo creció Pacas, quien dijo que en vez de “ farmear aura ”, la moda que hay entre los jóvenes para hacer pasos inspirados en memes y videojuegos en batallas de baile, en su época iba a trabajar con su papá al rancho.

“Farmear nada, ¿a qué hora íbamos a farmear en ese tiempo?”, dijo Pacas. “Lo que nosotros farmeábamos también era costales de latas de aluminio dobladas para venderlas allá en el fierro viejo y daban 20 pesos; era lo que uno andaba farmeando en ese tiempo”.