Investigadores revisan escena del tiroteo en Minneapolis que dejó 3 muertos, incluido el sospechoso

Los investigadores rastreaban el jueves la escena de un tiroteo en el centro de Minneapolis que dejó tres muertos, incluido el sospechoso, y otras cinco personas heridas.

Decenas oficiales estaban en el edificio de apartamentos donde ocurrió el tiroteo la noche del miércoles, junto con una unidad móvil de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, la agencia investigadora estatal.

Entre los cinco heridos por disparos hay dos policías de Minneapolis, mientras que una sexta persona, otro agente, sufrió otras lesiones, informó el sargento Garrett Parten en una conferencia de prensa el miércoles. Los tres agentes fueron hospitalizados, pero se espera que se recuperen por completo, indicó el jefe interino de policía Bill Peterson.

Peterson explicó que una llamada al 911 para reportar balazos en el edificio se recibió poco después de las 4:30 de la tarde. Los agentes estaban dentro del edificio en dos minutos y encontraron rápidamente a las víctimas.

Los oficiales escucharon más disparos y los siguieron hasta un piso superior, donde encontraron “una neblina que limitó significativamente su visibilidad”, señaló. Peterson no ofreció más detalles sobre la neblina.

Un agente recibió un disparo en la pierna y otro fue alcanzado dos veces en el abdomen, precisó.

Las autoridades no dieron detalles sobre el presunto agresor, pero dijeron que ya conocían a esa persona desde antes.

Una víctima murió por disparos en el lugar y otra falleció después de llegar al hospital, indicó. No quedó claro de inmediato cómo murió el agresor, agregó.

La concejal de Minneapolis, Elizabeth Shaffer, representa el vecindario donde ocurrió el tiroteo. Dijo que 16 residentes desplazados se refugiaron durante la noche en una iglesia cercana y que la Cruz Roja está brindando apoyo. Shaffer comentó que su personal no había recibido quejas previas de los vecinos relacionadas con la seguridad o la administración del edificio.

“Eso es sorprendente cuando lees los reportes de noticias, ya sabes, sobre lo que estaba pasando en el edificio, pero no, no hemos escuchado nada”, afirmó.

El residente Julius Bailey estaba sentado con un amigo justo afuera de la entrada del edificio cuando escuchó disparos y vio a un hombre, a quien reconoció como otro residente, sosteniendo una pistola. Bailey contó que oyó a una mujer gritar y de inmediato echó a correr, contando ocho disparos mientras buscaba ponerse a salvo.

Relató dijo que el hombre armado era conocido en el edificio por ser beligerante y por alardear de su arma. Bailey, quien se mudó al edificio en junio, señaló que hacía lo posible por evitarlo.

“Me di cuenta de que él era un problema”, expresó.

Chris Miller, quien también vive en el edificio de apartamentos, dijo que escuchó una rápida sucesión de disparos y salió corriendo para ponerse a salvo. Afirmó que creía saber quién perpetró el tiroteo y que a principios de esta semana se encontró en el pasillo con alguien que llevaba una pistola y lo reportó a la administración.

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Los periodistas de The Associated Press Mark Vancleave, Hallie Golden en Seattle, Safiyah Riddle en Los Ángeles y Josh Kelety en Phoenix contribuyeron a este reporte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.