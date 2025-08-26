Alerta en Maine por “gran lagarto” suelto con riesgo de atacar

La policía de Maine advirtió sobre un “lagarto de gran tamaño” potencialmente agresivo que fue visto merodeando en un pueblo al noreste del estado.

El animal fue avistado el domingo por la noche en Old Town, a unas dos horas en auto desde Portland.

“Al comienzo pensamos que era un lagarto monitor, pero tras recibir información de varios vecinos, ahora creemos que se trata de un tegu”, publicó el Departamento de Policía de Old Town en su página de Facebook.

La policía advirtió que los tegus tienen dientes afilados, mandíbulas fuertes y garras cortantes.

La policía advierte que un gran lagarto agresivo anda suelto en un pueblo de Maine ( Old Town Police Department )

“Aunque no son agresivos por naturaleza, pueden atacar si se sienten amenazados”, advirtieron.

Las autoridades pidieron a los residentes que, en caso de encontrar al escamoso fugitivo, no se acerquen y llamen de inmediato a la policía.

Hasta el momento, se desconoce el origen del lagarto.

En redes sociales, varios usuarios de Facebook reaccionaron con humor ante la inusual situación.

Uno comentó: “¿Qué nivel de Jumanji es este?”, haciendo referencia a la película de aventuras.

Otro escribió: “¿Puedo acariciar a ese perro?”, en tono sarcástico.

Un tercero bromeó: “Al menos esta vez no es mío”.

The Independent se ha puesto en contacto con la policía local para obtener actualizaciones sobre la búsqueda del reptil.

Traducción de Leticia Zampedri