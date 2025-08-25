Policía se enfrentan con estudiantes que protestan por prestaciones de legisladores en Indonesia

La policía antidisturbios disparó múltiples rondas de gas lacrimógeno contra miles de estudiantes que lanzaban piedras y que intentaron llegar al Parlamento en la capital de Indonesia para protestar contra las elevadas prestaciones de los miembros del Parlamento.

Los manifestantes están indignados por los informes recientes de que 580 miembros de la Cámara de Representantes han estado recibiendo una subvención para vivienda de 50 millones de rupias (3.075 dólares) al mes desde septiembre de 2024. Consideran que las prestaciones son injustas debido a las dificultades económicas que enfrenta la mayoría de los ciudadanos.

La policía lanzó gas lacrimógeno cuando los manifestantes intentaron acercarse al Parlamento. Los manifestantes respondieron lanzando piedras y botellas a la policía antidisturbios y prendiendo fuego bajo un paso elevado cerca del complejo del Parlamento, que estaba fuertemente custodiado.

Las autoridades bloquearon las calles que conducen al edificio del Parlamento, incluidas varias carreteras de peaje, lo que causó graves atascos de tráfico en la ciudad. Más de 1.200 efectivos de seguridad fueron desplegados para asegurar el complejo.

Por el momento no hay reportes de heridos por el enfrentamiento del lunes.

Los manifestantes exigen la abolición de lo que consideran prestaciones excesivas, que se suman a los salarios de los legisladores. Tan solo la subvención para vivienda equivale a unas 20 veces el salario mínimo mensual en las áreas pobres.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Puan Maharani, dijo a los periodistas el sábado que el monto había sido considerado a fondo y ajustado a los precios actuales en Yakarta.

La corrupción es endémica en Indonesia y los activistas señalan que la policía y los miembros del Parlamento son percibidos como ampliamente corruptos en el país de más de 280 millones de personas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.