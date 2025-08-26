Melania Trump invita a estudiantes a participar en concurso nacional de IA

Melania Trump invitó el martes a estudiantes de educación básica a participar en un concurso nacional patrocinado por el gobierno, diseñado para alentarlos a trabajar juntos utilizando herramientas de inteligencia artificial para resolver problemas comunitarios.

“Como alguien que creó un audiolibro impulsado por IA y defendió la seguridad en línea a través de la Ley Take It Down, he visto de primera mano la promesa de esta poderosa tecnología”, declaró la primera dama en un breve video donde anuncia el Desafío Presidencial de IA. “Ahora, les paso la antorcha de la innovación a ustedes”.

“Así como Estados Unidos una vez lideró al mundo hacia los cielos, estamos preparados para hacerlo de nuevo”, continuó. “Esta vez, en la era de la IA”.

Todos los estudiantes desde jardín de infantes hasta el 12vo grado están invitados a “desatar su imaginación y mostrar el espíritu de innovación estadounidense”, dijo Trump.

Los estudiantes que se inscriban completarán un proyecto utilizando un método o herramienta de inteligencia artificial para abordar un desafío comunitario.

Michael Kratsios, director de la oficina de ciencia y tecnología de la Casa Blanca, comentó que las posibilidades para los proyectos son “infinitas”, pero el objetivo del desafío es que los estudiantes trabajen juntos, ya que usarán inteligencia artificial cuando sean adultos.

“Queremos que la juventud de Estados Unidos esté conectada y trabajando en la IA y usando sus herramientas”, manifestó el martes durante una entrevista en “Fox and Friends” del canal Fox News.

El registro inicia el martes en el sitio web. Un mentor adulto o maestro debe apoyar a un equipo. Las presentaciones deben entregarse antes de fin de diciembre. Las competiciones regionales se llevarán a cabo en la primavera, seguidas de un evento en la Casa Blanca con los ganadores nacionales, dijo Kratsios.

El concurso se solicitó en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para avanzar en la educación sobre inteligencia artificial para la juventud estadounidense.

La primera dama anunció en mayo que la versión en audio de sus memorias de 2024, “Melania”, fue “narrada completamente usando inteligencia artificial, en mi propia voz”.

También destacó un lado negativo de la IA cuando presionó al Congreso para aprobar una legislación que impone sanciones por explotación sexual en línea utilizando imágenes reales o un deepfake generado por IA. El presidente Trump firmó la Ley Take It Down en mayo y también hizo que la primera dama la firmara.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.