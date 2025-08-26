Decenas de heridos tras incursión israelí en ciudad de Cisjordania, sede de la Autoridad palestina

Las fuerzas israelíes realizaron el martes una infrecuente incursión diurna en el corazón de la ciudad de Ramala, en la Cisjordania ocupada, donde tiene su sede la Autoridad Palestina. Según los médicos locales, decenas de palestinos resultaron heridos mientras personas que lanzaban piedras se dispersaban tras los disparos y los gases lacrimógenos.

Israel afirmó que su objetivo eran las casas de cambio vinculadas a Hamás. Sin embargo, es probable que la incursión perjudique aún más a la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, mientras busca aprovechar la reciente decisión de algunos países occidentales importantes de reconocer el estado palestino.

Hasta el momento, la Autoridad Palestina, liderada por rivales de Hamás, no ha hecho comentarios sobre la incursión. El organismo coopera con Israel en asuntos de seguridad y ejerce una limitada autonomía en varias partes de Cisjordania. Muchos palestinos la consideran una entidad corrupta y autocrática.

La Medialuna Roja Palestina informó que 58 personas resultaron heridas en la incursión, ocho de ellas por fuego real y 14 por balas recubiertas de goma. Unas pocas docenas de personas lanzaron piedras contra una fila de vehículos blindados israelíes mientras éstos avanzaban hacia el centro de la ciudad. El ejército dijo que detuvo a cinco personas “sospechosas de actividad terrorista”.

Imágenes de The Associated Press muestran a personas corriendo mientras se lanzan latas de gas lacrimógeno en concurridas calles y aceras, un soldado israelí dispara al aire y varias personas llevan a un joven herido a una ambulancia.

La violencia en Cisjordania ha aumentado durante la guerra en Gaza, y el ejército israelí ha llevado a cabo operaciones a gran escala contra combatientes, en las que han muerto cientos de palestinos y decenas de miles de personas han sido desplazadas. También se ha incrementado la violencia de los colonos israelíes y los ataques palestinos contra israelíes.

Las fuerzas israelíes operan rutinariamente en Ramala y otras ciudades administradas por la Autoridad Palestina, pero las incursiones diurnas en el centro de la ciudad son poco frecuentes.

___

La periodista de The Associated Press Melanie Lidman en Jerusalén contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.