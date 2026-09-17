Expertos respaldados por la ONU citan posibles crímenes de guerra de EEUU en ataques a Irán

Expertos en derechos humanos designados por el principal organismo de derechos humanos de la ONU afirman que han encontrado “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques en Irán, incluido uno contra una escuela en la ciudad sureña de Minab.

El equipo internacional de determinación de los hechos sobre Irán señala que las conclusiones se centran en un par de ataques aéreos que mataron al menos a 178 civiles, entre ellos mujeres y niños.

Al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, al menos un misil estadounidense impactó la escuela Shajareh Tayyebeh en Minab, según una investigación de The Associated Press. No ha habido un reporte oficial definitivo sobre lo ocurrido. Los medios estatales iraníes han dicho que 168 personas murieron en el ataque, la mayoría de ellas niños.

“Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la misión encontró motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió el crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados que resultaron en la pérdida de vidas o lesiones a civiles o daños a bienes civiles”, dijo el equipo de determinación de los hechos en un comunicado.

El gobierno de Trump aún no ha aceptado directamente la culpa ni ha divulgado las conclusiones de una investigación del Pentágono sobre el bombardeo de la escuela.

El equipo respaldado por la ONU citó las acusaciones de crímenes de guerra por dos ataques —uno que implicó misiles Tomahawk lanzados contra la escuela “claramente identificable”, y otro ataque aéreo en el que misiles de ataque de precisión dispersaron perdigones de tungsteno sobre un “complejo deportivo y zona residencial claramente identificables” en la ciudad sureña de Lamerd, también el 28 de febrero.

El equipo respaldado por la ONU dijo que 22 hombres y mujeres civiles murieron. El Comando Central de Estados Unidos ha negado responsabilidad por el ataque en Lamerd.

El equipo también señaló que las fuerzas de seguridad del estado cometieron asesinatos a una “escala impactante” en Irán, y acusó al gobierno iraní de crímenes de lesa humanidad.

Indicó que los civiles quedaron atrapados entre “graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio gobierno y el mortífero conflicto del país con Estados Unidos e Israel”.

La misión internacional de determinación de los hechos sobre Irán, presidida por la jurista Sara Hossain de Bangladesh, está compuesta por expertos independientes y fue creada en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos, el principal organismo de derechos humanos de la ONU.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.