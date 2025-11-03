La presidenta de Tanzania asume el cargo tras elecciones disputadas y protestas mortales

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, asumió el cargo el lunes en una ceremonia limitada a invitados tras unas elecciones disputadas que provocaron protestas mortales después de que se prohibiera postularse a dos de los principales candidatos de la oposición.

La ceremonia se llevó a cabo en terrenos propiedad del gobierno en la capital administrativa, Dodoma, a diferencia de ocasiones previas en las que el presidente juraba el cargo en estadios de fútbol llenos que estaban abiertos al público.

La tensión seguía alta en la capital comercial, Dar es Salaam, tras tres días de protestas en torno a las elecciones. Las gasolineras y las tiendas de comestibles estaban cerradas y las calles casi vacías, mientras los empleados del gobierno continuaban trabajando desde casa. En Dodoma, la mayoría de las personas se quedaron en casa.

Las elecciones del 29 de octubre estuvieron marcadas por la violencia cuando los manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades para protestar contra el proceso electoral y detener el conteo de votos. Se desplegó al ejército para ayudar a la policía a sofocar los disturbios. La conectividad a Internet ha sido intermitente en la nación de África Oriental, interrumpiendo los viajes y otras actividades.

Las protestas se extendieron por toda Tanzania, y el gobierno pospuso la reapertura de las universidades, que estaba prevista para el tres de noviembre.

Las autoridades tanzanas no han dicho cuántas personas murieron o resultaron heridas en la violencia. Un portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Seif Magango, dijo el viernes en una sesión informativa de la ONU en Ginebra por video desde Kenia que había reportes creíbles de 10 muertes en Dar es Salaam y las ciudades de Shinyanga y Morogoro.

Los resultados electorales fueron rechazados por el principal partido de oposición, Chadema.

"Estos resultados no tienen base en la realidad, ya que la verdad es que no se llevó a cabo una elección genuina en Tanzania", afirmó un comunicado del partido.

El líder del partido Chadema, Tundu Lissu, lleva meses encarcelado después de ser acusado de traición por pedir reformas electorales que, según él, eran necesarias para un voto libre y justo. Otro opositor, Luhaga Mpina del Partido ACT-Wazalendo, fue inhabilitado como candidato.

Los presidentes de Mozambique, Zambia, Burundi y Somalia asistieron a la toma de posesión el lunes.

El presidente de Kenia, William Ruto, emitió un comunicado el lunes instando a los tanzanos a mantener la paz y pidiendo diálogo entre las partes interesadas para mantener la estabilidad nacional. Ruto no viajó a Dodoma el lunes y fue representado por su vicepresidente.

La violencia electoral en Tanzania llevó al cierre del cruce fronterizo con Kenia en Namanga, donde los productos agrícolas en camiones han estado pudriéndose durante seis días.

