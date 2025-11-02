Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Aumenta a 26 el número de muertos por deslizamiento en Kenia

Afr-Gen Kenia-Deslave Por Evelyne Musambi
Domingo, 02 de noviembre de 2025 11:46 EST
KENIA-DESLAVE
KENIA-DESLAVE (AP)

El número de muertos por un deslizamiento de tierra en el oeste de Kenia ha aumentado a 26 después de que se recuperaran cuatro cuerpos más el domingo, poco antes de que los esfuerzos para encontrar sobrevivientes fueran suspendidos debido a una inundación repentina.

El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, informó que 25 personas siguen desaparecidas y que el gobierno ha intensificado la búsqueda con el despliegue de cuatro aviones del ejército para ayudar a los equipos a acceder a la zona que ha quedado completamente aislada después de que las carreteras fueran arrasadas.

El domingo, los equipos de búsqueda tuvieron que abandonar el sitio debido a inundaciones repentinas desde una colina en el área de Chesongoch, en la región del Valle del Rift de Kenia.

Las fuertes lluvias continúan en todo Kenia, y se han reportado inundaciones en varios condados, desplazando a miles de personas.

El gobierno ha instado a aquellos que viven en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra a trasladarse debido a pronósticos de más lluvias.

Relacionados

Murkomen dijo que el gobierno continuará transportando suministros por aire a los afectados, incluidas 15 escuelas que han quedado aisladas, y que los exámenes nacionales en curso serían transportados por aire a los candidatos.

Afirmó que el gobierno cubriría las facturas médicas de más de 30 personas heridas y reasentaría a decenas de otras cuyas casas fueron arrasadas.

"Es muy triste que las familias hayan perdido de cinco a seis miembros familiares inmediatos", expresó el ministro a los periodistas el domingo.

Oscar Okum, gerente regional de la Cruz Roja de Kenia, señaló que el área del Valle del Rift todavía era susceptible a deslizamientos de tierra.

"Hoy, mientras realizábamos la búsqueda, recuperación y rescate, hemos visto que las carreteras que ya estaban abiertas están siendo nuevamente cubiertas por el lodo. Así que sigue siendo un incidente activo y exhortamos a los miembros de la comunidad a trasladarse a terrenos más seguros por su seguridad, vidas y medios de subsistencia también", comentó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in