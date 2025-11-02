Fuente AP: Trump recibirá a al-Sharaa en 1ra visita de un presidente sirio a Washington

El presidente Donald Trump recibirá a Ahmad al-Sharaa para conversaciones, en la que será la primera visita de un presidente sirio a la Casa Blanca, afirmó un funcionario del gobierno estadounidense el sábado.

El funcionario, que no estaba autorizado para comentar públicamente sobre el compromiso aún por anunciarse de manera oficial, dijo que se espera que la reunión tenga lugar el 10 de noviembre.

Trump se reunió con al-Sharaa en Arabia Saudí en mayo, en lo que fue el primer encuentro entre los presidentes de ambas naciones en 25 años. Siria sigue luchando por salir de décadas de aislamiento internacional.

La reunión, al margen del encuentro de Trump con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo, fue vista como un giro importante de los acontecimientos para una Siria que todavía se está adaptando a la vida después de más de 50 años de gobierno férreo de la familia Assad.

Estados Unidos llegó a imponer una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a la detención de Al-Sharaa.

Bajo el nombre de guerra Abu Mohammed al-Golani, al-Sharaa tenía vínculos con la red Al Qaeda y se unió a los insurgentes que combatían contra las fuerzas estadounidenses en Irak antes de entrar en la guerra siria. Incluso fue encarcelado por las tropas de Estados Unidos allí durante varios años.

Se espera que durante su visita, al-Sharaa firme un acuerdo para unirse a la coalición liderada por Estados Unidos contra ISIS, dijo el funcionario.

En el encuentro de mayo, al-Sharaa se convirtió en el primer mandatario sirio en reunirse con un presidente estadounidense desde que Hafez Assad se reunió con Bill Clinton en Ginebra en 2000.

La visita se produce cuando Trump insta a los aliados de Oriente Medio a aprovechar el momento para construir una paz duradera en la volátil región, después que Israel y Hamás a principios de este mes comenzaran a implementar un acuerdo de alto el fuego y de rehenes. Ese acuerdo tiene como objetivo poner fin de manera permanente a la brutal guerra de dos años en Gaza.

El frágil alto el fuego y el acuerdo de rehenes continúan en pie, pero la situación sigue siendo precaria.

Las autoridades de salud del enclave señalaron que los ataques israelíes en Gaza a principios de esta semana mataron a 104 personas, incluidas decenas de mujeres y niños.

Los ataques, los más mortales desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre, marcaron el desafío más serio al frágil acuerdo hasta la fecha.

Los ataques ocurrieron el martes por la noche luego que Israel acusara a Hamás de matar a un soldado y de escenificar el descubrimiento de un rehén fallecido.

La noticia de la reunión planeada entre Trump y al-Sharaa fue reportada por primera vez por Axios.

