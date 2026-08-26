La filantropía de Dolly Parton se basó en "su fe en la bondad de la gente"

Apenas unas semanas después de que el huracán Helene devastara el sur de Estados Unidos en 2024, Dolly Parton se plantó en un escenario con su icónica peluca rubia y una canción en los labios. Prometió a la comunidad de su Tennessee natal, golpeada por las inundaciones, al ritmo de su clásico “Jolene”, que “estamos todos aquí para reparar estos corazones rotos”.

Para la leyenda de la música y empresaria multimillonaria, eso significaba usar su riqueza para hacer el bien. Ese día anunció una donación de 1 millón de dólares, igualada por sus empresas de Dollywood y sus socios, para una organización sin fines de lucro de ayuda en los Apalaches.

Es una de las imágenes perdurables de la carismática humanitaria, cuyo buen humor y generosidad directa elevaron el bienestar de comunidades en su estado natal y más allá. Admiradores de distintas generaciones y lugares afirman que seguirá siendo parte del legado de Parton, quien murió el martes a los 80 años.

“Yo simplemente doy desde el corazón. Nunca sé qué voy a hacer ni por qué lo voy a hacer. Solo veo una necesidad y, si puedo cubrirla, entonces lo haré”, dijo Parton en un discurso de 2022 al aceptar la Medalla Carnegie de Filantropía.

La Biblioteca del Congreso calificó a Parton como una “titán de la alfabetización infantil” por los millones de libros gratuitos que entrega cada mes a través de su Imagination Library. También es muy conocida la donación de 1 millón de dólares que hizo al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt para ayudar a desarrollar la vacuna contra el COVID-19 de Moderna. El Hospital Infantil Dolly Parton, una institución sin fines de lucro, recibió recientemente una suma no revelada para mejorar la atención pediátrica en el este de Tennessee.

Luego está la ayuda más silenciosa que el público todavía estaba descubriendo en sus últimos años. Investigadores en internet se dieron cuenta de que durante mucho tiempo había pagado los uniformes de las bandas de muchas escuelas secundarias de Tennessee. Compró un centro comercial de pequeñas tiendas en Nashville con las regalías como compositora de “I Will Always Love You” para apoyar a un vecindario negro de los alrededores.

Las soluciones filantrópicas sencillas de Parton eran “mágicas”

La sencillez de sus soluciones es lo que hacía a Parton tan “mágica”, según Stacia West, cofundadora del Centro de Investigación sobre Ingreso Garantizado de la Universidad de Pensilvania y profesora asociada en la Universidad de Tennessee. West estudió el fondo de 12 millones de dólares de Parton para familias que perdieron sus hogares en los incendios de 2016 que arrasaron el condado de Sevier, Tennessee. A través de The My People Fund, como se llamaba, la fundación de Parton entregó a las familias 1.000 dólares al mes durante medio año, sin condiciones.

West recordó que el concepto de proporcionar dinero en efectivo sin condiciones era mucho más “tabú” en ese momento. Esa confianza en que los beneficiarios del fondo ejercieran su propia autonomía es una lección que, según West, la filantropía puede tomar de Parton.

“Lo que realmente perdura es su creencia en la bondad de las personas y su capacidad para aplicar eso a problemas que parecen difíciles”, dijo West.

West señaló que Parton aplicó el mismo enfoque a su iniciativa de lectura. En lugar de repartir carnés de biblioteca que aun así requerían tiempo y transporte para visitar una sucursal local, Parton simplemente enviaba los libros por correo directamente a la puerta de los participantes.

Parton, la cuarta de 12 hijos de una familia pobre de los Apalaches, contó que su padre inspiró la Imagination Library. Era un “hombre muy inteligente”, recordó una vez, y ella “a menudo se preguntaba qué podría haber hecho si hubiera sabido leer y escribir”. Niños de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Irlanda y Australia han recibido más de 330 millones de libros desde que comenzó el programa.

Su Imagination Library fue solo una parte de su trabajo para educar a los niños

La primera dama de Ohio, Fran DeWine, describió la “devoción por los niños y la alfabetización” de Parton como “inigualable”. Más de un millón de niños habían recibido casi 28 millones de libros en el estado, según DeWine.

“Su generosidad y espíritu desinteresado dejan un legado que vivirá por generaciones”, señaló DeWine.

Además del trabajo de Imagination Library, la presidenta de la Fundación Andrew Carnegie, Dame Louise Richardson, destacó los esfuerzos de la Fundación Dollywood para “asegurar el éxito educativo de los niños nacidos en la pobreza”. Parton creó la fundación para ofrecer becas universitarias a estudiantes del condado donde creció, cerca de las Montañas Humeantes.

“¡Y, además, hizo que la filantropía fuera divertida!”, señaló Richardson en un comunicado.

La familia de Parton pidió que, en lugar de flores, se hicieran donaciones a Imagination Library, una solicitud apropiada si se considera que Parton dijo una vez que la iniciativa “significaba tanto, si no más para mí, que casi cualquier cosa que haya hecho”.

“Por supuesto, siempre seré una cantante y compositora. Pero solo espero que la gente diga que era una buena chica del campo, ¿saben? Que se esforzó mucho, trabajó duro e intentó hacer del mundo un lugar mejor e intentó hacer feliz a la gente. Y estaré haciendo eso hasta que me desplome”, dijo Parton en una aparición en 2024 para ampliar el programa en Kentucky.

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Gamboa informó desde Cleveland. La redactora Julie Carr Smyth aportó información desde Columbus, Ohio.

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