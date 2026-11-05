La exhibición de la Met Gala analizará ropa cotidiana y reemplaza muestra cancelada de Galliano

Toma 2: La nueva exposición de la Met Gala celebrará prendas y materiales cotidianos como los jeans y las chaquetas acolchadas, el papel y el plástico, y cómo los diseñadores de moda los transforman.

El nuevo tema anunciado el jueves suena tan alejado como se pueda imaginar de los diseños brillantes y elaborados de John Galliano, el diseñador británico que originalmente estaba previsto que fuera el tema de la exposición de moda del Met la próxima primavera, antes de que esa idea se descartara en medio de una protesta por antiguas declaraciones antisemitas.

La exposición sustituta en el Instituto del Vestido del Met, “extraORDINARIO: Moda y la poética de lo cotidiano”, se inaugurará con la Met Gala de 2027, que tradicionalmente se celebra el primer lunes de mayo. Con piezas de la colección del museo, así como préstamos y adquisiciones, la muestra busca explorar “cómo los diseñadores reelaboran prendas conocidas, objetos cotidianos y materiales comunes mediante la artesanía, la confección, la experimentación con materiales y el ingenio conceptual”, según el museo.

Cuando se canceló la exposición original, no había “Plan B”

La exposición está siendo preparada, como siempre, por el curador jefe del instituto, Andrew Bolton. La idea tuvo que concretarse rápidamente una vez que el museo, junto con el propio Galliano, decidió cancelar la retrospectiva marcada por el escándalo ante la presión de donantes, funcionarios municipales y la comunidad judía.

En una entrevista esta semana, Bolton describió el desafío de idear un nuevo concepto desde cero tras la cancelación de la muestra de Galliano. El instituto ya había estado reuniendo diseños de Galliano para la exposición original, que se había anunciado con gran despliegue a finales de julio. El museo había prometido abordar la “conducta despectiva del diseñador británico que alteró fundamentalmente su carrera y la recepción pública”, una referencia a antiguas declaraciones antisemitas y racistas. Un mes después, la exposición se canceló por completo.

“Para ser sincero, no tenía un Plan B”, manifestó Bolton. “No había otra exposición ya investigada y lista para ponerse en marcha”. Comentó que la nueva idea se le había ocurrido mientras trabajaba en la muestra del año pasado, “El arte del vestido”, pero que había permanecido como apenas “un destello en mi mente”.

Esa exposición anterior, explicó, “más o menos me llevó a pensar más en cómo experimentamos la ropa en la vida cotidiana, obviamente al usarla, pero (también) a través de la memoria y el movimiento”.

“La ropa de todos los días carga cantidades extraordinarias de significado”, señaló Bolton. “Tenemos una camiseta favorita, tenemos un par de jeans favorito, y los usamos hasta que literalmente se deshacen. Y esos significados se desarrollan al usarlos”.

La muestra analiza cómo los diseñadores convierten estas prendas en algo diferente y único. “Me gusta la idea de que los diseñadores transformen estas cosas familiares en increíbles fuentes de asombro”, expresó.

Los anfitriones y el código de vestimenta de la Met Gala se anunciarán más adelante

La exposición de primavera se inaugura cada año con el Met Gala, repleto de estrellas, una recaudación de fondos para el Instituto del Vestido del museo, donde los invitados recorren la muestra durante la hora del cóctel. El evento más visible y fotografiado del calendario de la moda es una invitación muy codiciada, que atrae una mezcla de figuras destacadas de los mundos del entretenimiento, los negocios, el deporte y la política.

El tema de la exposición influye en el código de vestimenta de la noche, que se anunciará en una fecha posterior, al igual que la nueva lista de anfitriones famosos para la gala del 3 de mayo.

Una de las principales críticas de la exposición de Galliano fue una asistente en el pasado, la presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Julie Menin, quien dijo que se había reunido muchas veces con los líderes del museo para expresar su oposición. La gala habría coincidido en 2027 con el Día de Conmemoración del Holocausto. Hija de un sobreviviente del Holocausto, Menin declaró en agosto que la cancelación fue “la decisión correcta, ya que el daño y el dolor que esto estaba causando eran simplemente inaceptables”.

Galliano, reconocido desde hace tiempo como uno de los mayores talentos del mundo de la moda, pasó años como director creativo de Christian Dior. Fue despedido cuando una serie de comentarios racistas y antisemitas de 2010 y 2011 se viralizó, lo que derivó en su condena en un juicio por antisemitismo en Francia. Galliano pasó varios años involucrado en esfuerzos públicos y privados para enmendar el daño. Regresó en 2014 cuando fue contratado por la casa de moda parisina Maison Margiela, donde permaneció durante una década.

“Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”, afirmó Galliano en un comunicado cuando se canceló su exposición.

La gala es supervisada por Anna Wintour, directora editorial global de Vogue, una de las figuras más influyentes de la moda y desde hace tiempo una defensora de Galliano.

“La decisión de John de que la exposición dedicada a su obra no se celebre en este momento es muy valiente y una medida del hombre que es”, manifestó Wintour en un comunicado en agosto. “Creo que es la decisión correcta, y tanto él como el Museo cuentan con todo mi apoyo”.