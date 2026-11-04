Grandes cadenas de supermercados de toda Europa están en alerta ante una posible nueva oleada de ciberataques, después de que se registraran aumentos inesperados de temperatura en sus refrigeradores y congeladores.

Un incidente informático ocurrido durante la noche afectó los sistemas de refrigeración de decenas de establecimientos en Bélgica, Estonia y Luxemburgo, según informaron el lunes las cadenas Ahold Delhaize, Carrefour y Colruyt.

Las cadenas suecas ICA y Coop, así como un hipermercado de Ikea, también registraron aumentos similares de temperatura en sus equipos de refrigeración, un problema que uno de los establecimientos atribuyó a un ciberataque.

En Irlanda, los sistemas de refrigeración de 13 supermercados SuperValu también se vieron afectados por un presunto ataque informático.

Los incidentes se producen después de que Ahold Delhaize, cadena de origen neerlandés, denunciara ante la policía un problema de ciberseguridad en octubre, tras detectar “actividad sospechosa” en su infraestructura tecnológica. El lunes, la compañía identificó aumentos anormales de temperatura en sus equipos de refrigeración.

Un portavoz de la empresa confirmó que se está investigando lo sucedido.

La situación recuerda a un incidente similar registrado en Francia el mes pasado. En aquella ocasión, la policía informó que hackers habían tomado el control de los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados y elevado las temperaturas hasta los 50 °C, lo que provocó incendios y pérdidas de alimentos.

Varios supermercados de Suecia registraron aumentos repentinos de temperatura en sus refrigeradores y congeladores durante la madrugada del 2 de noviembre de 2026, lo que los obligó a desechar alimentos en mal estado, según informaron dos cadenas ( AFP/Getty )

Stephan Moelans, director ejecutivo de la empresa belga de refrigeración Sabcobel, encargada de operar los sistemas de Delhaize, aseguró que el incidente fue un ciberataque que activó el modo de descongelación de los evaporadores de los equipos. Sin embargo, desde su oficina declinaron hacer comentarios cuando fue contactada por la prensa.

Por su parte, un portavoz del Grupo Colruyt, que administra las tiendas Spar en Bélgica mediante franquicias, confirmó que cinco de sus establecimientos sufrieron ataques contra sus sistemas de refrigeración.

En Suecia, una tienda de la cadena ICA informó en redes sociales que sus refrigeradores y congeladores habían sido pirateados durante la noche y que las temperaturas se habían ajustado a 50 °C. Más tarde, el establecimiento anunció que había reabierto sus puertas.

En la tienda ICA Baronen de Estocolmo, un aviso informaba a los clientes que todos los congeladores estaban fuera de servicio debido a un ciberataque. El gerente de ventas explicó que el incidente ocurrió a las 2:00 a. m., hora local, aunque no fue detectado hasta las 5:30 a. m.

“Tenemos conocimiento de que un número limitado de establecimientos se vio afectado por un incidente ocurrido durante la noche, que comprometió sus sistemas de refrigeración y congelación”, señaló un portavoz de ICA por correo electrónico.

La cadena de supermercados Coop también informó a medios locales que seis de sus tiendas habían registrado problemas similares, aunque no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En Estonia, otra cadena de supermercados sufrió un incidente en el que las temperaturas de los equipos se ajustaron a 50 °C, según informó el proveedor de tecnología Kitman Coldtech a la emisora pública ERR.

“Es algo muy reciente. Ocurrió esta misma mañana”, explicó Jann Mutso, director ejecutivo de Kitman, quien prefirió no revelar el nombre de la cadena afectada.

En Bélgica, Luc De Laet, fundador y propietario de la cadena de carnicerías De Laet & Van Haver, relató que un empleado lo despertó a las 3:30 a. m. para advertirle de un problema con los equipos de refrigeración.

De Laet acudió de inmediato a su establecimiento en Hove, al sur de Amberes, donde encontró que la temperatura de los refrigeradores había alcanzado los 18 °C. Según explicó, el incidente provocó la pérdida de carne valorada en unos 15.000 euros.

“Da mucho miedo. Están pirateando el sistema que controla la temperatura y pueden modificarla a distancia”, declaró a Reuters.

De Laet sospecha que los responsables buscaban desestabilizar las economías europeas y aseguró que se había puesto en contacto con la policía, aunque desconocía si las autoridades habían iniciado una investigación.

“Solo tengo dos palabras para ellos: despierten, por favor, porque algo está pasando”, advirtió.

Traducción de Leticia Zampedri