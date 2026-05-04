Un volcán expulsa ceniza en Filipinas y obliga a evacuar a más de 300 familias

Más de 300 familias fueron evacuadas en Filipinas después de que el volcán Mayón expulsara enormes cantidades de ceniza durante el fin de semana tras el colapso de depósitos de lava en sus laderas, informaron funcionarios el lunes.

No hubo una erupción explosiva del Mayon, que lleva en erupción de forma leve e intermitente desde enero, pero enormes depósitos de lava en su ladera suroeste se precipitaron repentinamente en un flujo piroclástico —una avalancha de rocas calientes, ceniza y gas— antes del anochecer del sábado, señaló Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

No se reportaron muertes ni heridos, pero enormes nubes de ceniza se dispersaron sobre 87 aldeas en tres municipios, tomando a muchos por sorpresa y ralentizando el tráfico debido a la mala visibilidad, indicaron las autoridades.

“La caída de ceniza era tan espesa que no había visibilidad alguna, ni siquiera en nuestra carretera nacional”, explicó el alcalde Caloy Baldo, del municipio de Camalig, que se encuentra cerca de las estribaciones del volcán.

“Algunos aldeanos entraron en pánico, pero les aconsejamos que se calmaran”, declaró Baldo a The Associated Press.

Las granjas de hortalizas resultaron dañadas por la caída de ceniza, que también mató a cuatro búfalos de agua y una vaca en Camalig, comentó Baldo, y añadió que se estaba llevando a cabo una limpieza en su municipio de 8.000 habitantes, en la provincia de Albay.

“Ahora está tranquilo otra vez, pero el peligro siempre está ahí”, dijo Bacolcol sobre el estado del Mayón el lunes.

El volcán, de 2.462 metros (8.077 pies), es uno de los principales atractivos turísticos de Filipinas por su forma de cono casi perfecta. Pero también es el más activo de los 24 volcanes del país.

Las autoridades elevaron la alerta de cinco niveles alrededor del Mayon al nivel 3 en enero tras una serie de erupciones leves que provocaron desprendimientos intermitentes de rocas, algunas tan grandes como automóviles, desde su cráter en la cima, junto con mortíferos flujos piroclásticos.

La alerta 5 significa que hay una erupción explosiva y potencialmente mortal en marcha, con lava volcánica y flujos piroclásticos letales y una intensa caída de ceniza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.