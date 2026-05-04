Fuerza liderada por EEUU pide a buques que ajusten su ruta en un nuevo intento de reabrir Ormuz

Estados Unidos puso en marcha un esfuerzo para “guiar” a los barcos varados para salir por el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, mientras intenta contrarrestar las disrupciones económicas que se prolongaron más allá del punto álgido de los combates, sin un acuerdo de paz a la vista.

Al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara lo que llamó “Proyecto Libertad”, el Centro Conjunto de Información Marítima indicó el lunes que Estados Unidos había establecido una “zona de seguridad reforzada” al sur de las rutas habituales de navegación e instó a los marinos a coordinarse estrechamente con las autoridades omaníes “debido al alto volumen de tráfico previsto”. El estrecho se encuentra entre territorio iraní y omaní.

El centro advirtió que pasar cerca de las rutas habituales, conocidas como el esquema de separación de tráfico, “debe considerarse extremadamente peligroso debido a la presencia de minas que no han sido completamente inspeccionadas y neutralizadas”.

La presentación del contingente marítimo liderado por Estados Unidos marcó el inicio de la iniciativa para reactivar el tránsito y restablecer la confianza entre los buques comerciales que cruzan el estrecho.

El bloqueo de la vía marítima, por la que normalmente pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en una de las consecuencias más duraderas de la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero. Ha presionado a países de Europa y Asia que dependen de los suministros del golfo Pérsico y ha añadido nueva volatilidad a los precios de la energía para hogares y empresas en todo el mundo.

Nuevo pulso por el estrecho

Cuando anunció el plan para escoltar barcos en una publicación el domingo en redes sociales, Trump prometió a países “neutrales e inocentes” que “guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus actividades libre y capazmente”.

El Comando Central de Estados Unidos señaló que la iniciativa incluiría destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 efectivos. El Pentágono no respondió de inmediato a preguntas sobre cómo serían desplegados.

Barcos y marinos —muchos en petroleros, buques de gas y cargueros— han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra. Miembros de las tripulaciones han descrito a The Associated Press que han visto drones y misiles interceptados explotar sobre las aguas, mientras las reservas de agua potable, alimentos y otros suministros van menguando en sus embarcaciones.

“Son víctimas de las circunstancias”, escribió Trump, al describir el esfuerzo como un gesto humanitario “en nombre de Estados Unidos, de los países de Oriente Medio pero, en particular, del país de Irán”.

Trump también lanzó una advertencia: “Si, de alguna manera, se interfiere con este proceso humanitario, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser afrontada con contundencia”.

Mientras más barcos informaban el domingo que estaban siendo atacados, la agencia estatal iraní IRNA calificó el anuncio de Trump como parte de su “delirio”. Ebrahim Azizi, jefe de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní, afirmó en X que cualquier interferencia en el estrecho sería vista como una violación del alto el fuego.

Trump habló horas después de que Irán dijera que estaba revisando la respuesta de Estados Unidos a su más reciente propuesta para poner fin a la guerra y dejara claro que no se trata de negociaciones nucleares. El frágil alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.

Irán revisa la respuesta de EEUU a la última propuesta

Teherán está revisando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta más reciente para poner fin a la guerra, según dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, en declaraciones citadas el domingo por la agencia judicial iraní Mizan.

Pero “en esta etapa, no tenemos negociaciones nucleares”, indicó Baghaei. El programa nuclear de Irán y el uranio enriquecido han sido durante mucho tiempo el tema central de las tensiones con Estados Unidos, pero Teherán preferiría abordarlo más adelante.

La propuesta de Irán busca que otros asuntos se resuelvan en un plazo de 30 días y pretende poner fin a la guerra, en lugar de extender el alto el fuego, según medios vinculados al Estado iraní. Trump dijo el sábado que estaba revisando la propuesta, pero expresó dudas de que condujera a un acuerdo.

La propuesta iraní de 14 puntos pide que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin al bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes, retire sus fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con los organismos de seguridad de Irán.

Irán se mantiene firme sobre el estrecho de Ormuz

Funcionarios iraníes han prometido que el estrecho no volverá a las condiciones previas a la guerra y han avanzado para cobrar a los barcos en tránsito, pero Estados Unidos ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán de cualquier forma.

El bloqueo naval de Estados Unidos desde el 13 de abril está privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su economía debilitada. El Comando Central de Estados Unidos informó el domingo que a 49 barcos comerciales se les ha ordenado darse la vuelta.

“Creemos que han obtenido menos de 1,3 millones de dólares en peajes, lo cual es una miseria comparado con sus anteriores ingresos diarios por petróleo”, declaró el domingo a Fox News el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y añadió que el almacenamiento de petróleo de Irán se está llenando rápidamente y que “van a tener que empezar a cerrar pozos, lo que creemos que podría ocurrir la próxima semana”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.