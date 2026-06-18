Inauguración del Centro Obama atrae a expresidentes, leyendas de la música y celebridades

El expresidente Barack Obama, acompañado por otros tres expresidentes, celebró la inauguración de su museo presidencial en Chicago en un evento extraordinario el jueves que reunió a líderes mundiales, celebridades de primer nivel, deportistas y otras figuras conocidas internacionalmente.

Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bono, Marc Anthony y Common tenían previsto actuar en la ceremonia de inauguración. La banda The Roots musicalizó.

Obama, la ex primera dama Michelle Obama y sus hijas compartieron el escenario con los expresidentes Joe Biden, George W. Bush y Bill Clinton, junto con las ex primeras damas Jill Biden, Laura Bush y Hillary Rodham Clinton. La exvicepresidenta Kamala Harris también asistió.

“Ocho años en el crisol y ni una sola vez te derretiste con el calor”, dijo Michelle Obama, dirigiéndose directamente a su marido durante su turno en el atril. “Ni una sola vez dejaste que te endureciera. En cambio, lo usaste para revelar tu esencia más verdadera. Tu terco optimismo y tu coraje inquebrantable. Tu brillantez deslumbrante y decencia sin pretensiones. Tu feroz ética de trabajo y tu fibra moral absolutamente inquebrantable. Y hacerlo todo por primera vez.”

Enumeró los momentos destacados de los ocho años de su marido en el cargo, incluyendo “defender la igualdad matrimonial” y “escuchar la ciencia”.

“Y lo hiciste todo con tanta gracia, clase y genialidad”, dijo. “Has hecho que el trabajo más duro del mundo pareciera un paseo por este precioso parque.”

Jennifer Hudson cantó el himno nacional y Christina Aguilera ofreció una vibrante versión de “What a Wonderful World”. Eddie Vedder, de Pearl Jam, acompañado por adolescentes de Chicago en el programa sin ánimo de lucro Guitars Over Guns, cantó una canción original llamada “Better Believe”, escrita especialmente para la dedicatoria.

John Legend cantó “Someday We’ll All Be Free” y se unió al rapero Common y a Uniting Voices Chicago en su canción ganadora del Oscar “Glory”.

La celebración, solo por invitación, se transmitió en directo y da inicio a un fin de semana de actos centrados en el Obama Presidential Center, que abre al público general en Juneteenth (Día de la Emancipación celebrado el 19 de junio).

El presidente Donald Trump no asistió. Calificó el centro, de 850 millones de dólares, como un “desastre total” en una publicación en redes sociales en febrero.

Entre los asistentes al evento estuvieron el gobernador de California, Gavin Newsom, un posible candidato demócrata a la presidencia en 2028; los líderes de derechos civiles Andrew Young y Al Sharpton; Oprah Winfrey; los comediantes David Letterman, Conan O'Brien y Stephen Colbert; el actor Tom Hanks; la leyenda del tenis Billie Jean King y el presidente de los Chicago Cubs, Tom Ricketts.

Entre los exlíderes mundiales presentes estuvieron la excanciller de Alemania Angela Merkel y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau.

Miles de personas más observaban desde un parque cercano.

“Esto no es un monumento a los Obama”, afirmó Valerie Jarrett, directora ejecutiva de la Fundación Obama y exasesora principal de Obama. “Esto es un homenaje a todos aquellos que hicieron posible este recorrido”.

Martin Nesbitt, presidente del consejo de la Fundación Obama, lució un traje color canela en un guiño humorístico al atuendo que Obama usó en 2014, lo que generó críticas por su elección de moda.

Las entradas de admisión general para el centro están agotadas hasta finales de octubre. Pero a decenas de miles de personas ya se les ha ofrecido un adelanto del campus de casi 20 acres (8 hectáreas) en el South Side de Chicago, en Jackson Park.

Se espera que el centro, ubicado cerca de donde Obama vivió y comenzó su carrera política, atraiga a más de 1 millón de visitantes al año. Está junto al Museo Griffin de Ciencia e Industria en el parque frente al lago, y no lejos de la Universidad de Chicago.

El campus incluye un museo de gran altura que abarca los ámbitos político y personal del primer presidente y la primera dama negros del país, mientras que los espacios públicos incluyen una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago, un parque infantil y un centro deportivo, canchas de baloncesto y un área de pícnic con parrillas.

El diseño de la torre busca representar cuatro manos que se unen en solidaridad. Envolviendo uno de sus lados hay letras mayúsculas de concreto de 5 pies (1,5 metros) de altura, un fragmento del discurso de Obama de 2015 que conmemoró el 50.º aniversario de la marcha de Selma a Montgomery. Comienza: “Ustedes son Estados Unidos”.