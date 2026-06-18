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Partido Comunista de Cuba aprueba plan económico de emergencia tras presiones de EEUU

CUBA-MEDIDAS ECONÓMICAS
CUBA-MEDIDAS ECONÓMICAS (AP)

Luego de una jornada de debates a puertas cerradas, el Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó un programa de emergencia con inusitadas medidas de libre mercado y apertura económica.

El documento —que no ha sido difundido públicamente— será enviado el jueves a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, y contempla mayor espacio para la iniciativa privada, incremento de la autonomía de los municipios y las empresas estatales y reglas beneficiosas para atraer inversión extranjera. La víspera se informó que el expresidente Raúl Castro aprobaba las medidas.

“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar”, expresó el presidente Miguel Díaz-Canel en el discurso de cierre de la sesión del PCC en la noche del miércoles y que fue publicado el jueves.

Cuba se encuentra bajo un cerco energético y financiero de Estados Unidos que ha agravado la crisis que padece desde hace cinco años y ha tenido un fuerte impacto en la vida diaria, con apagones de hasta 20 horas por día y limitaciones en los servicios de salud, el transporte, la industria y la educación.

En las últimas jornadas se registraron manifestaciones barriales con golpes de cacerolas a medida que la luz se cortaba, constató The Associated Press.

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Díaz-Canel dijo que para el plan de emergencia y el documento elaborado por el PCC se tuvieron en cuenta experiencias como las de China y Vietnam, países socialistas con economías de mercado.

El documento será entregado a los parlamentarios para su debate en una sesión especialmente convocada de manera tan sorpresiva como el llamado al plenario del PCC.

La semana pasada, y sin ofrecer plazos, Díaz-Canel había informado que las reformas contemplarían la ampliación de autorizaciones para la creación de empresas privadas —recién permitidas este lustro—, que se admitirá a cubanos residentes en la isla y el exterior como inversores en el sector del turismo y una mayor libertad a las empresas estatales que incluye su asociación con privados.

También anticipó modificaciones en el mercado cambiario y la posibilidad de que negocios privados puedan importar y exportar sin intermediación estatal –como se hace actualmente--.

El presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que buscan un cambio de gobierno y modelo económico en la isla. Cuba respondió que podría encarar aperturas económicas, pero que no discutirá su modelo político y social.

El PCC, cuyo primer secretario es Díaz-Canel y el único con reconocimiento legal, no es un partido electoral –no se presenta a comicios--, sino que por la Constitución orienta a los otros poderes, incluido el Legislativo, sobre la dirección del país.

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