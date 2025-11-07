K-pop, The Weeknd, Timothée Chalamet, Billie Eilish: las sorpresas y desaires de los Grammy 2026

Los nominados a los Premios Grammy 2026 ya están aquí, y Kendrick Lamar lidera el grupo de este año con nueve nominaciones gracias a "GNX" de 2024.

Es una alineación emocionante, pero como cada año, hubo algunos artistas que lograron entrar en la codiciada lista del viernes y algunos que no. Para los premios de 2026, no faltan las sorpresas y los desaires.

Los Premios Grammy se transmitirán en vivo el 1 de febrero por CBS y Paramount+ desde la Arena Crypto.com en Los Ángeles.

Los pesos pesados del hip hop son reconocidos en el premio principal

Es el mundo de Lamar, pero lo está compartiendo. Este año, por primera vez, hay tres lanzamientos nominados tanto en la categoría de álbum de rap como en la de álbum del año. Estos son "GNX", "Let God Sort Em Out" de Clipse, Pusha T & Malice, y "Chromakopia" de Tyler, the Creator.

En el pasado, los Grammy han sido criticados por la falta de diversidad: artistas de color y mujeres excluidos de los premios principales; estrellas del rap y R&B contemporáneo ignoradas. ¿Es esto un símbolo de un nuevo cambio?

La categoría de mejor nuevo artista deja fuera al rap y al country

A pesar de la atención al hip hop en la categoría de álbum del año, el rap está ausente en la lista de nominados a mejor nuevo artista este año. Lo mismo ocurre con el country. No te equivoques: Katseye, Olivia Dean, The Marias, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren y Lola Young forman una gran lista, pero ¿qué pasa con Ella Langley? ¿Megan Moroney?

Billie Eilish está de vuelta

Una favorita de la Academia de Grabación, Billie Eilish está nominada a dos trofeos este año: canción y grabación del año, ambos por su tema "Wildflower". Eso puede sorprender a algunos devotos de los premios: solo las grabaciones lanzadas comercialmente en Estados Unidos entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 eran elegibles para nominaciones. "Wildflower" se lanzó en mayo de 2024, en su último álbum, el aclamado por la crítica "Hit Me Hard and Soft". Entonces, ¿por qué se permite a Eilish competir nuevamente en 2026?

Hay otra regla que establece que "las pistas de un álbum lanzado durante el período de elegibilidad del año pasado son elegibles en el período de elegibilidad actual, siempre que las mismas pistas no se hayan presentado el año anterior y el álbum no haya ganado un Grammy".

Hay algunas excepciones. La regla excluye varias categorías, incluidas todas las clásicas. Pero como "Wildflower" no se presentó anteriormente, y se presentó como una pista de álbum, es elegible. ¿Arruinará eso la oportunidad de otros de llevarse uno de los premios principales? Solo el tiempo lo dirá.

Nuevas categorías de country

Hubo algunos cambios en los Grammy este año, uno de los cuales fue la creación de una categoría de mejor álbum de country tradicional, mientras que la categoría existente de mejor álbum de country ha sido renombrada como mejor álbum de country contemporáneo. (Beyoncé ganó el mejor álbum de country en los Premios Grammy 2025 por "Cowboy Carter"). No está claro cómo se diferenciarían las dos categorías entre sí.

La categoría de country tradicional incluye "Dollar A Day" de Charley Crockett, "American Romance" de Lukas Nelson, "Oh What A Beautiful World" de Willie Nelson, "Hard Headed Woman" de Margo Price y "Ain't In It For My Health" de Zach Top.

Y en la categoría de country contemporáneo está "Patterns" de Kelsea Ballerini, "Snipe Hunter" de Tyler Childers, "Evangeline vs. The Machine" de Eric Church, "Beautifully Broken" de Jelly Roll y "Postcards from Texas" de Miranda Lambert.

¿Es que la última se inclina más hacia el country "crossover"? Tú decides.

Y que conste que Morgan Wallen no presentó su exitoso álbum "I’m the Problem" para consideración.

¿Qué pasa con The Weeknd?

En los Premios Grammy 2025, The Weeknd actuó por primera vez desde 2017. Como muchos recordarán, en 2020, criticó a los Grammy, llamándolos "corruptos" después de no recibir ninguna nominación a pesar de tener un álbum muy exitoso. "Me deben a mí, a mis fans y a la industria transparencia", escribió en las redes sociales.

En el evento de 2025, el director general de los Grammy, Harvey Mason jr., presentó a The Weeknd afirmando que entendía la crítica y enumeró todas las cosas que la academia ha hecho para solucionarlo.

"Hemos renovado completamente nuestra membresía, agregando más de 3.000 mujeres votantes. El electorado de los Grammy ahora es más joven, casi el 40% son personas de color, y el 66% de nuestros miembros son nuevos desde que comenzamos nuestra transformación", dijo. "En los últimos años, hemos escuchado, hemos actuado y hemos cambiado".

Sin embargo, en 2026, el álbum "Hurry Up Tomorrow" de The Weeknd fue elegible y presentado para consideración en más de una docena de categorías, incluyendo álbum, canción y grabación del año. No aparece en la lista de nominaciones de 2026.

Abran paso para el K-pop

El año pasado, el K-pop estuvo ausente de las principales categorías de los Grammy 2026. Parecía extraño para los fanáticos del género, especialmente considerando la prolífica producción de los miembros de BTS que lanzaron material en solitario: "Right Place, Wrong Person" de RM, "Hope on the Street, Vol. 1" de J-Hope y "Muse" de Jimin, entre otros. (Como boy band, BTS ha recibido cinco nominaciones a lo largo de su carrera). Este año, eso cambia un poco.

Rosé, una de las integrantes del poderoso grupo femenino BLACKPINK, es la primera artista de K-pop en recibir una nominación en la categoría de grabación del año por "APT.", su megaéxito con Bruno Mars.

La canción del año, que se otorga a los compositores de una pista, que a veces incluye al intérprete, pero no siempre, también presenta "Golden" de la banda sonora de "KPop Demon Hunters".

Timothée Chalamet recibe su primera nominación al Grammy

Leíste bien. El actor está nominado en la categoría de mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual por "A Complete Unknown", por su interpretación del gran Bob Dylan. Pero la competencia es dura: tendrá que vencer a "Wicked", "KPop Demon Hunters", "Sinners" y "F1 the Album".

No es el único nominado primerizo sorprendente: la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson y el Dalai Lama están nominados a grabación de audiolibro, narración y narración de historias. Steven Spielberg también está nominado en la categoría de película musical por "Music By John Williams".

¿El futuro de los Grammy es en español? ¿O es solo el efecto Bad Bunny?

Bad Bunny es uno de los principales nominados este año, haciendo historia con su álbum aclamado por la crítica "Debí tirar más fotos". Es solo el segundo álbum completamente en español en ser nominado en la categoría de álbum del año. ¿El primero? Bueno, ese también fue Bad Bunny, en 2023, por "Un verano sin ti". "Harry’s House" de Harry Styles ganó ese año.

Esto plantea algunas preguntas. ¿Los Grammy están reconociendo más música en español, o es Bad Bunny una excepción? Notablemente ausente de la lista de nominados de 2026 está "111XPANTIA" de Fuerza Regida, que este año se convirtió en el álbum de música mexicana con mayor éxito en las listas. Y en un momento, fue el número 2 en la lista Billboard 200 justo debajo de Bad Bunny, marcando la primera vez que dos álbumes en español ocuparon ambas posiciones principales. En cambio, el EP colaborativo de Fuerza Regida con Grupo Frontera, "Mala Mía", está nominado.

El lunes, se anunció que todos los miembros votantes de los Latin Grammy fueron invitados a unirse a la Academia de Grabación como parte de su clase de nuevos miembros de 2025. Tomará tiempo ver los resultados, pero quizás un electorado en evolución y diversificación podría resultar en una mayor apertura hacia los artistas latinos en el futuro.

Jack Antonoff regresa

El año pasado, Antonoff no recibió una nominación en la categoría de productor del año, no clásico, y esa desafortunada tendencia continúa este año. Es inusual porque anteriormente, se lo llevó a casa tres años seguidos. (Dan Nigro, conocido por su trabajo con Chappell Roan y Olivia Rodrigo, se llevó el trofeo en 2025).

Pero no todo es pesimismo, gracias a las siete categorías para las que fue postulado este año está empatado por el segundo mayor número de nominaciones al Grammy, en gran parte reconocido por su trabajo con Lamar y Sabrina Carpenter.

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.