México apunta a fortalecer relación comercial con Francia durante visita de Macron

El presidente francés Emmanuel Macron inició el viernes una visita oficial a México con la mirada puesta en el fortalecimiento de las relaciones comerciales con la segunda mayor economía de Latinoamérica.

La visita se da en un contexto particular para México que ha buscado en los últimos meses acercarse a la Unión Europea ante las tensiones comerciales con Estados Unidos, el principal mercado de sus productos, por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump que las autoridades mexicanas han logrado sortear parcialmente, pero que continúan golpeado sectores claves como el automotriz y el acero.

Actualmente Washington aplica un gravamen de 25% a los productos mexicanos no cubiertos por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC), un arancel de 50% al acero, el aluminio y el cobre, y una cuota compensatoria de 17% al tomate.

Macron arribó al palacio de gobierno, en el centro de la capital mexicana, para reunirse con la mandataria Claudia Sheinbaum y luego sostener un encuentro con integrantes de ambos gabinetes y empresarios.

“La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos”, expresó Sheinbaum en un breve mensaje que publicó en su cuenta de X en el que incluyó fotografías de la reunión con Macron.

La presidenta dijo el jueves que durante la visita de Macron se discutirá sobre la relación económica, el acuerdo comercial con la Unión Europea que se renovará en 2026 y la colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación.

México y Francia han fortalecido en las últimas dos décadas las relaciones comerciales tras la firma del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México que entró en vigencia en el año 2000. Francia es el sexto inversionista europeo en México, donde operan unas 500 empresas francesas.

En el encuentro con el presidente francés también se abordará la devolución de unos códices prehispánicos, indicó Sheinbaum.

En 2020 el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) realizó gestiones con las autoridades de Francia para solicitar el regreso del Códice Borbónico y el Códice Azcatitlan.

Para México el regreso del Códice Azcatitlan tiene un gran valor por la información que contiene sobre el desarrollo de Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, desde su fundación hasta el siglo XVII, informó la víspera José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia.

También explicó que el Códice Borbónico, que es un documento pictográfico mexica, será fundamental para entender la manera en que se representaban el calendario mexica y las deidades y rituales asociados.