Nombran a las primeras víctimas del fatal accidente aéreo de UPS que mató al menos a 12 personas

Acaban de darse a conocer los nombres de los tres tripulantes del vuelo de carga de UPS que se estrelló el martes en Kentucky, EE. UU. Los tres hombres fallecidos forman parte del grupo de al menos 12 víctimas del accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de la ciudad de Louisville.

Las imágenes que captaron el accidente, así como los investigadores de la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU.) y de la FAA (Administración Federal de Aviación) determinaron que el motor izquierdo del avión se desprendió de la aeronave durante el despegue, tras lo cual el avión se estrelló contra el suelo, abriendo un agujero en el tejado de un almacén de UPS antes de explotar en una bola de fuego en el aeropuerto.

El aeropuerto se cerró el martes por la noche, pero se reabrió el miércoles por la mañana mientras los equipos de búsqueda y recuperación rastreaban los escombros en busca de restos humanos.

El avión transportaba 38.000 galones de combustible e impactó contra dos edificios, entre ellos una instalación de reciclaje de petróleo, lo que provocó la explosión de algunos contenedores llenos de petróleo en el lugar.

UPS identificó a sus empleados fallecidos en el avión en una publicación en las redes sociales el jueves.

open image in gallery Miembros del 41º Equipo de Apoyo Civil de la Guardia Nacional de Kentucky, EE. UU., registran el lugar donde se estrelló un avión de carga MD-11 de UPS poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky ( Dominio público )

“Con gran pesar compartimos los nombres de los pilotos de UPS a bordo del vuelo 2976. El capitán Richard Wartenberg, el primer oficial Lee Truitt, y el oficial capitán de ayuda internacional Dana Diamond operaban el vuelo”, se lee en el comunicado de UPS.

Continúa: “Los corazones de la compañía están con cada miembro de la familia UPS que se ha visto afectado, y con todos en nuestra comunidad de Louisville —apoyarlos y asegurarnos de que reciban la atención y los recursos que necesitan es nuestra prioridad”.

Aunque se encontró poca información disponible de inmediato sobre Wartenberg y Diamond, el LinkedIn de Truitt reveló que había estado volando con UPS desde 2021, y había trabajado anteriormente como capitán de aerolínea en SkyWest Airlines y como instructor de vuelo en Nuevo México.

Según una campaña de GoFundMe creada por Jason y Brandi Mattingly, amigos de la familia de otras dos víctimas, Louisnes Fedon y su nieta, ambos estaban “simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado, lo que los convirtió en víctimas de este accidente catastrófico e imprevisto”.

“Su muerte ha creado un vacío repentino e inmenso que va mucho más allá del dolor emocional”, escribieron Jason y Brandi Mattingly.

La campaña se puso en marcha para recaudar dinero para los hijos de Lousines, Shanya y Sheldon, así como para la esposa de Sheldon, Sharon, ya que el abuelo mantenía económicamente a la familia.

Según un amigo de la familia, Louisnes y su nieta de tres años murieron en el accidente. En declaraciones a ABC News, el amigo dijo que Fedon era “simplemente un ángel en la tierra”, que había ayudado a criar a “toda una familia” recogiendo metal en una chatarrería cercana al aeródromo para venderlo.

Para el momento de escribir este reporte, no se han hecho públicos los nombres de las otras víctimas.

UPS reabrió sus instalaciones de Worldport —el mayor centro de aviación de la compañía— el miércoles por la noche, según Jim Mayer, portavoz de la empresa.

open image in gallery Una imagen satelital de Vantor muestra los restos y los daños causados tras el accidente de un avión de carga de UPS poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025 ( Vantor )

“Nuestro objetivo es empezar a retomar un ritmo normal en la red de envíos”, declaró Mayer a Associated Press.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, visitó el lugar del accidente y describió la escena como “horrible”, con “metal calcinado y destrozado” esparcido por la zona del impacto.

“La gente suele decir: 'Oh, eso solo se ve en las películas'. Pero esto fue peor que las películas”, declaró Greenberg a la prensa.

El sindicato Teamsters Local 89, que representa a los trabajadores de UPS, ha organizado una vigilia pública para el jueves por la noche en memoria de los fallecidos. Greenberg animó al público a asistir al acto para “compartir [su] dolor” y “encontrar fuerzas para seguir adelante”.

Los investigadores localizaron los registradores de vuelo —también conocidos como cajas negras— en el lugar del accidente. El jueves, la NTSB anunció que había podido extraer de la caja 63 horas de “buenos indicadores de datos” que abarcaban 24 vuelos realizados por el avión MD-11, incluido su vuelo final.

Traducción de Sara Pignatiello