Los votantes prefieren a los demócratas en temas clave, pero no confían en ningún partido: sondeo

Aaron Siever nunca fue un votante de un solo partido. Pero ahora, el hombre de 41 años del suroeste de Virginia está más frustrado que nunca con los dos partidos políticos cuyo principal logro, afirma, es culparse mutuamente por lograr tan poco.

“Hay tanta agitación”, comentó Siever, un expolicía que ahora guía recorridos por campos de batalla de la Guerra Civil. “Realmente arruina las posibilidades de lograr algo. Se vuelve realmente repugnante”.

Los votantes están profundamente insatisfechos con el presidente Donald Trump y su Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, y los demócratas han construido una ventaja clara en temas apremiantes como el costo de vida y la atención médica en apenas unos meses.

Pero el sondeo también apunta a un problema para ambos partidos: pocos votantes registrados creen que cualquiera de los dos es capaz de resolver problemas importantes o ayudar a estadounidenses como ellos.

Esa corriente de cinismo será un desafío para demócratas y republicanos, sin importar qué partido controle el Congreso. La frustración con los republicanos está creciendo, pero los votantes tampoco parecen creer que los demócratas tengan una solución a largo plazo para los problemas del país.

Los demócratas avanzan en temas clave, muestra la encuesta

Los votantes dan a los demócratas la ventaja cuando se trata de qué partido sería mejor para manejar el costo de vida, un tema que ha demostrado ser un punto débil para Trump.

La encuesta concluye que el 38% de los votantes registrados dice que los demócratas serían mejores para los costos, frente al 27% que dice eso de los republicanos. El tema estaba casi dividido por igual entre los adultos en febrero, con alrededor de 3 de cada 10 diciendo que cada partido sería mejor.

Los demócratas también han ganado terreno en la economía. Cerca de 4 de cada 10 votantes registrados ahora eligen a los demócratas, en comparación con el 26% de los adultos en febrero.

Estos cambios son buenas noticias para los candidatos demócratas que están arremetiendo contra un presidente cada vez más impopular —y, por extensión, contra su partido—. Pocos estadounidenses aprueban la gestión de Trump sobre el costo de vida, y las opiniones sobre su desempeño en la economía son apenas un poco mejores.

Los votantes parecen ver a los republicanos, en particular, como enfocados en los ricos. La encuesta concluye que alrededor de 6 de cada 10 votantes registrados dicen que la frase “enfocado en ayudar a personas ricas y poderosas” describe al Partido Republicano “extremadamente” o “muy” bien. Solo alrededor de 3 de cada 10 votantes registrados dicen lo mismo del Partido Demócrata.

Pocos votantes creen que alguno de los partidos esté enfocado en gente como ellos

Aunque los votantes manifestaron una profunda insatisfacción con los republicanos, tienen relativamente poca confianza en que los demócratas tengan en mente sus problemas.

Es menos probable que se describa a los demócratas como corruptos o enfocados en los ricos que a los republicanos, pero no es más probable que se les vea como enfocados en la gente común o capaces de resolver problemas.

Solo alrededor de 2 de cada 10 votantes registrados dicen que “capaz de resolver problemas importantes” o “enfocado en ayudar a gente como yo” describe al Partido Demócrata “extremadamente” o “muy” bien. Eso es similar a los porcentajes de quienes dicen esto sobre el Partido Republicano.

Los demócratas están fuera del poder en Washington, y eso puede contribuir a la percepción de que no logran avanzar en la solución de problemas.

Tan solo en el último año, el gobierno federal cerró parcialmente dos veces durante semanas debido a disputas partidistas en el Congreso sobre el gasto en atención médica y la aplicación de leyes de inmigración.

Pero el estancamiento no ha sido solo por los republicanos. Los demócratas tenían mayorías en el Congreso al inicio del gobierno del presidente Joe Biden, pero no lograron aprobar leyes como los derechos al aborto, los derechos de voto y el aumento del salario mínimo.

Siever está frustrado por lo que considera un compromiso con el partidismo en el Congreso a costa del progreso, en un momento en que los consumidores pagan precios más altos por necesidades diarias como alimentos y gasolina.

Mientras conduce por la región para dar charlas y guiar recorridos, sus costos de viaje se han disparado y lo han llevado a subir sus precios.

“He llegado a cansarme de verdad de la idea de que, si estás en este partido, tienes que ser leal a esto, pero si estás en aquel partido, tienes que ser leal a aquello”, expresó. “Hay grandes problemas y ninguno de los dos bandos parece capaz de arreglarlos”.

Mientras tanto, el 55% de los votantes registrados dice que el Partido Republicano es “demasiado extremo”. Unos 45% dice lo mismo del Partido Demócrata.

Los demócratas están divididos sobre el rumbo de su partido

En general, los votantes no ven una abundancia de sentimiento moderado en ninguno de los dos partidos. Pero es más probable que digan que los demócratas son “demasiado moderados” que los republicanos, un reflejo de la falta de unidad dentro del Partido Demócrata sobre su estrategia.

Un poco menos de la mitad de los votantes demócratas dice que su partido es “demasiado moderado”, mientras que una proporción similar afirma que está “más o menos bien”. Eso contrasta marcadamente con los votantes republicanos, que en su mayoría dicen que su partido está “más o menos bien”.

Votantes como Meagan Ludwig, de Milwaukee, ilustran el descontento partidista que ha surgido en Wisconsin y otros estados muy disputados este año.

Ludwig, una corredora de bienes raíces de 41 años, votó por la socialista democrática Francesca Hong en las primarias demócratas para gobernador en agosto, al sostener que la candidata parecía más comprometida con ayudar a las familias trabajadoras que el ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley.

Crowley ganó las primarias por medio punto porcentual —aproximadamente 3.800 votos—, lo que ilustra las divisiones de los demócratas en el estado.

En las elecciones generales de noviembre, Ludwig planea votar "con renuencia" por Crowley en lugar del republicano Tom Tiffany, un congresista. Ludwig espera que Crowley, si resulta elegido, perciba el descontento sobre su partido.

“Necesitamos aprovechar la oportunidad para promulgar con audacia políticas que mejoren la vida de los estadounidenses”, afirmó Ludwig, quien está casada y tiene un hijo en edad de escuela primaria. “Estoy cansada de que busquemos un cambio incremental”.

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Beaumont reportó desde Des Moines, Iowa.

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La encuesta AP-NORC abarcó 2.140, incluyendo 1.766 votantes registrados, adultos y se realizó entre el 24 y el 28 de septiembre usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 2,9 puntos porcentuales en general y de +/- 3,1 puntos porcentuales para votantes registrados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.