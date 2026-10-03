Renuncia director de prisiones de Tennessee tras ejecución fallida de Christa Pike

El director del sistema penitenciario de Tennessee renunció tras la fallida ejecución de Christa Pike, una mujer sentenciada a muerte por torturar y matar a una compañera cuando tenía 18 años.

El comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, Frank Strada, dejará el cargo este mes, anunció el sábado el gobernador Bill Lee.

Strada señaló en un comunicado que apartarse del cargo “es lo mejor para los intereses” de los habitantes de Tennessee mientras se lleva a cabo una revisión independiente para determinar qué ocurrió el miércoles cuando el estado no logró ejecutar a Pike pese a administrarle dos dosis de un fármaco letal.

“Creo que esta revisión es totalmente apropiada y necesaria, y espero hacer todo lo posible para ayudar a determinar exactamente lo que ocurrió”, indicó Strada.

Pike fue llevada a un hospital, donde fue conectada a un respirador y permanecía inconsciente, indicaron sus abogados en una presentación judicial el viernes.

El personal del hospital, según sus abogados, trabajaba para salvarle la vida a Pike e intentaba eliminar de su sistema las dos dosis de pentobarbital, que el estado utiliza para ejecutar a los reclusos.

El estremecedor fracaso ha dejado a ambos lados del debate sobre la pena de muerte exigiendo respuestas. Lee ha ordenado una revisión independiente. Strada señaló que al parecer el estado “cumplió con sus responsabilidades de acuerdo con el protocolo establecido”.

Los abogados de Pike sostienen que al parecer problemas con las vías intravenosas hicieron que el pentobarbital fluyera hacia su cuerpo en lugar de hacia su torrente sanguíneo.

“Al parecer en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente o de que las venas se habían reventado y de que el pentobarbital estaba, total o parcialmente, entrando en el cuerpo de la Sra. Pike”, escribieron en la presentación judicial.

Strada asumió el Departamento de Corrección en enero de 2023 después de desempeñarse como subdirector del Departamento de Correcciones de Arizona. A finales de 2024, anunció que Tennessee estaba cambiando su protocolo de inyección letal y que utilizaría únicamente pentobarbital.

Pike tenía 18 años cuando ella y su novio torturaron y mataron a una compañera de clase, Colleen Slemmer, en un ataque de celos. Más tarde se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en ser enviada al corredor de la muerte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.