Expresidente de la Universidad de Wisconsin dice que destitución lo tomó por sorpresa

El presidente destituido de la Universidad de Wisconsin, Jay Rothman, manifestó a The Associated Press el miércoles, en su primera entrevista desde su salida, que la decisión lo tomó “por sorpresa”, pero que no guarda rencor y es poco probable que demande.

Rothman fue despedido la noche del martes mediante una votación unánime de la junta de regentes, tras una discusión a puerta cerrada de aproximadamente 30 minutos. Los regentes no han dado una razón para despedir a Rothman, quien llevaba en el cargo poco menos de cuatro años.

“Absolutamente, me tomó por sorpresa”, declaró Rothman a la AP. Añadió que aún no le han dado un motivo por su despido.

“Realmente no lo sé”, dijo Rothman. “Pedí razones del porqué. No pudieron articular ninguna”.

Pero Rothman, quien asumió el cargo en 2022 después de desempeñarse como presidente del consejo y director ejecutivo de un bufete legal con sede en Milwaukee y con más de 1.000 abogados, señaló que es poco probable que presente una demanda por su despido.

“Tendremos que ver cómo se desarrollan las circunstancias”, comentó Rothman. “No creo que iré en esa dirección, no es mi estilo”.

La AP fue la primera en informar el 2 de abril que los regentes le habían pedido a Rothman que se jubilara o renunciara, o de lo contrario sería despedido. Rothman indicó el miércoles que consideró jubilarse, pero como los regentes no le dieron ninguna razón, decidió no hacerlo.

La presidenta de los regentes, Amy Bogost, afirmó en un comunicado antes del despido que la decisión era “sobre el futuro” del sistema de 13 universidades, incluido el campus principal de Madison, que educa a unos 165.000 estudiantes.

“Las Universidades de Wisconsin deben ser dirigidas con una visión clara que tanto proteja como fortalezca nuestro campus principal, respalde a nuestras universidades integrales y garantice que estamos satisfaciendo las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes, la fuerza laboral y las comunidades en los 72 condados”, expresó Bogost.

El senador Patrick Testin, presidente republicano del Senado estatal de Wisconsin, calificó el despido de Rothman como un “burdo ataque partidista”.

Pero Rothman señaló que no iba a especular sobre por qué lo dejaron fuera.

“He pedido múltiples veces una razón”, dijo Rothman. “No he recibido ninguna”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.