El acusado de los asesinatos en serie en Gilgo Beach podría declararse culpable

Se espera que un arquitecto acusado de matar a varias mujeres en Long Island durante años, conocidos como los asesinatos de Gilgo Beach, se declare culpable el miércoles, lo que pondría fin a un caso que ha atormentado a los investigadores, angustió a los familiares de las víctimas y mantuvo en vilo a un público obsesionado con las historias de crímenes.

Rex Heuermann, de 62 años, está acusado de asesinar a siete mujeres, muchas de ellas trabajadoras sexuales, durante 17 años. Una declaración de culpabilidad lo enviaría a prisión por el resto de su vida.

Tres personas al tanto del caso confirmaron que planea declararse culpable. Hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la declaración aún no se ha presentado ante el tribunal. Heuermann será sentenciado en una fecha posterior.

El fiscal de distrito del condado Suffolk, Ray Tierney, programó una conferencia de prensa para la tarde del miércoles, después de la audiencia judicial de la mañana. Estará acompañado por integrantes de las familias de las víctimas y del equipo de investigación de homicidios de Gilgo Beach, que resolvió el caso con la ayuda de pistas que incluyeron ADN obtenido de una corteza de pizza desechada.

Se dejó un mensaje solicitando comentarios al abogado de Heuermann, Michael Brown.

Los medios y miembros del público formaron una multitud afuera del tribunal, a la espera de entrar el miércoles por la mañana. Reporteros y camarógrafos rodearon a la exesposa de Heuermann, Asa Ellerup, y a su hija mientras entraban al edificio.

“Es un día difícil”, manifestó Robert Macedonio, abogado de Ellerup. “Nadie puede imaginarse en su vida estar aquí, en un tribunal, haciendo fila, rodeado de medios, con su exesposo acusado de siete, potencialmente ocho homicidios. Es inimaginable. No hay manera de prepararse para esto”.

En la sala, aproximadamente la mitad de los asientos estaban reservados para familiares de las víctimas y agentes del orden.

El caso atrajo el interés del público

La investigación de Gilgo Beach cobró verdadero impulso en 2010 después de que la policía encontró numerosos restos humanos en una carretera costera remota en la costa sur de Long Island, lo que desató la búsqueda de un posible asesino en serie que atrajo interés mundial y dio origen a una película de Hollywood.

Los investigadores utilizaron análisis de ADN y otras pruebas para identificar a las víctimas. En algunos casos, pudieron vincularlas con restos hallados en otros lugares de Long Island años antes.

Los restos de seis víctimas —Melissa Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Amber Lynn Costello, Valerie Mack, Jessica Taylor y Megan Waterman— fueron encontrados entre la maleza a lo largo de Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach. Los restos de otra víctima, Sandra Costilla, fueron hallados a más de 100 kilómetros (60 millas) de distancia, en los Hamptons.

La policía también ha identificado a una octava mujer, Karen Vergata, cuyos restos fueron encontrados en Fire Island, a más de 32 kilómetros (20 millas) al oeste, en 1996, y cerca de Gilgo Beach en 2011. Heuermann no ha sido acusado por la muerte de Vergata.

Pero pese a la atención, incluida una serie documental y la película de Netflix de 2020, “Lost Girls”, la investigación se prolongó durante más de una década, marcada por pistas fugaces y esperanzas frustradas.

En 2022, seis semanas después de que un nuevo comisionado de policía formó el grupo de investigación de Gilgo Beach, los detectives identificaron a Heuermann como sospechoso al usar una base de datos de registros vehiculares para vincularlo con una camioneta pickup que un testigo dijo haber visto cuando una de las víctimas desapareció en 2010.

Heuermann vivió durante décadas en Massapequa Park, a unos 25 minutos en auto, cruzando una calzada elevada que atraviesa South Oyster Bay, hasta el tramo arenoso donde se encontraron los restos de las mujeres. Se cree que algunas de las víctimas desaparecieron de esa comunidad y, según las autoridades, se determinó que sus teléfonos celulares registraron señales en torres de la zona.

Tras el hallazgo relacionado con la camioneta, un jurado investigador autorizó más de 300 citaciones y órdenes de registro, lo que permitió a los detectives profundizar en la vida de Heuermann.

Los detectives reunieron registros de facturación de teléfonos desechables que presuntamente él utilizó para concertar encuentros con las víctimas, volvieron a analizar ADN encontrado junto a los cuerpos y revisaron el historial de búsquedas en internet de Heuermann, que mostraba que veía pornografía violenta de tortura y exhibía un intenso interés en los asesinatos de Gilgo Beach y en la investigación reactivada. Datos de telefonía celular mostraron que Heuermann estuvo en contacto con algunas víctimas justo antes de que desaparecieran, indicaron los investigadores.

Para obtener el ADN de Heuermann, un equipo de investigadores lo siguió en Manhattan, donde trabajaba, y observó cómo arrojaba los restos de su almuerzo —una caja con cortezas de pizza mordisqueadas— en un basurero de la acera.

Los investigadores se apresuraron, tomaron la caja y la enviaron al laboratorio forense, que hizo coincidir el ADN de la corteza con el de un cabello masculino hallado en arpillera utilizada para inmovilizar a una de las víctimas. Fue arrestado en julio de 2023.

Tras el arresto de Heuermann, los detectives pasaron más de 12 días registrando su patio y su casa, donde encontraron una bóveda en el sótano que contenía 279 armas. En su computadora, dijeron los investigadores, hallaron lo que describieron como un “plano” de los asesinatos, incluida una serie de listas de verificación con recordatorios para limitar el ruido, limpiar los cuerpos y destruir pruebas.

El año pasado, un juez rechazó el intento de Heuermann de excluir pruebas de ADN obtenidas mediante técnicas avanzadas que, según los fiscales, demuestran que él es el asesino.

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Marcelo informó desde la ciudad de Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.