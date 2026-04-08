Dilema para región brasileña: Entre los beneficios del petróleo y la necesidad de evitar emisiones

Una mañana reciente, Reginaldo Nunes Fonseca fumaba cigarrillos desde el porche de la choza de madera de un amigo, mientras observaba cómo caía con fuerza la lluvia en una zona que ahora se conoce como Nova Conquista donde hace un año se alzaba selva virgen en la Amazonía de Brasil.

La lluvia significaba que no podía trabajar en la construcción de su propia casa ni hacer trabajos ocasionales para otras personas en la zona, pero el clima no era lo único que lo frenaba. Al igual que miles de otras personas que se han mudado a la pequeña ciudad de Oiapoque, en el estado norteño brasileño de Amapá, Fonseca espera un auge económico que puede llegar o no.

La zona vive una oleada de migrantes desde que Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, obtuvo el año pasado la licencia ambiental para perforación costa afuera en el Margen Ecuatorial, cerca de la desembocadura del río Amazonas, a unos 180 kilómetros (112 millas) de la costa de Amapá.

“Pensé: bueno, eso es bueno; la ciudad va a crecer, habrá muchas oportunidades de trabajo”, manifestó Fonseca, quien vio en enero un reportaje televisivo sobre la licencia y decidió mudarse desde el estado nororiental de Maranhão. “Entonces empecé a llamar a amigos y les dije: ‘Me voy para allá porque aquí estoy desempleado y no estoy haciendo nada’”.

Amapá es uno de los estados más pobres y menos desarrollados de Brasil. La economía de Oiapoque depende de la pesca, la minería ilegal de oro y los visitantes de la vecina Guayana Francesa, que cruzan a diario y gastan euros, que conservan mejor su valor que el real brasileño. Aunque la perspectiva de oportunidades económicas está trayendo esperanza, ya se sienten los impactos de un crecimiento urbano no planificado en una ciudad con infraestructura ya deficiente.

El optimismo impulsado por el petróleo pone de relieve un dilema más amplio para los países en desarrollo: cómo reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, que se liberan al quemar petróleo y provocan el cambio climático, mientras dependen de esos ingresos para transformar las economías locales.

También plantea preguntas sobre el compromiso de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de proteger el medio ambiente. Ha hecho de frenar la deforestación una parte importante de su gobierno y el año pasado Brasil fue sede de la cumbre climática de la ONU conocida como COP30.

“No queremos contaminar ni un solo milímetro de agua, pero nadie puede impedirnos sacar a Amapá de la pobreza si aquí hay petróleo”, declaró Lula el año pasado durante una visita a Amapá.

Hay un auge de especulación antes de la perforación

El 10 de marzo, a unos 3,2 kilómetros (2 millas) de la casa de Fonseca, Petrobras se reunió con políticos, empresarios y líderes comunitarios para presentar sus planes de operación.

Representantes de la empresa indicaron que la perforación de un pozo exploratorio comenzó en octubre y duraría unos cinco meses. Si se encuentran grandes cantidades de petróleo y la empresa quiere empezar a extraerlo, eso requeriría permisos adicionales del gobierno, un proceso que puede tardar meses o incluso años.

Grupos ambientalistas e indígenas han demandado al gobierno brasileño y a Petrobras para detener la exploración, al argumentar que el proceso de licenciamiento no consultó adecuadamente a las comunidades tradicionales, subestimó los riesgos de derrames y no evaluó de forma suficiente los impactos climáticos. Fiscales federales también pidieron al IBAMA que anule o suspenda la licencia ambiental, al sostener que los estudios de Petrobras son insuficientes y que la empresa está ocultando el alcance total del impacto ambiental. No se ha emitido ningún fallo.

Durante la reunión, funcionarios también señalaron que Oiapoque estaba sirviendo principalmente como base de helicópteros para los equipos costa afuera, ya que es el punto de tierra más cercano. Las operaciones administrativas relacionadas con la perforación se realizaban desde Belém, una gran ciudad del vecino estado de Pará.

Pese a las dudas sobre una futura extracción y al papel limitado de Oiapoque en las operaciones de Petrobras, la especulación ya ha transformado la ciudad.

La población de la ciudad era de 27.482 habitantes en 2022, según datos del censo, pero aún no se ha realizado un nuevo conteo, por lo que no está claro cuántas personas hay.

“En los últimos 18 meses, Oiapoque ha registrado un crecimiento poblacional significativo”, afirmó Tiago Vieira Araújo, concejal de Oiapoque, quien se puso de pie y expresó preocupaciones durante la reunión. “Ya hay siete barrios nuevos, y con ellos han llegado problemas sociales”.

La infraestructura urbana en Oiapoque ya es precaria. Menos del 2% de los hogares cuenta con sistemas de alcantarillado adecuados, y solo el 0,2% está en calles debidamente estructuradas, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

En los nuevos asentamientos —conocidos localmente como “invasiones”— las condiciones son peores. Los residentes han despejado selva pública, creando lotes informales y levantando viviendas improvisadas. Tocones de árboles recién cortados, estacas de madera y chozas rudimentarias emergen del barro y apenas tienen lo básico: una cocina, una cama y un baño elemental.

“Sabemos que no está bien talar el bosque. Todo el mundo sabe que está mal”, comentó Fonseca. “Pero es que no hay espacio”.

Algunos locales ven a Dubái como modelo para el desarrollo de la zona

Yuri Alesi, de 34 años, exconcejal y ahora abogado que defiende derechos sobre la tierra en los nuevos asentamientos, se postula para vicealcalde en una elección especial prevista para abril. Visualiza a Oiapoque como un “Dubái amazónico”, impulsado por los ingresos del petróleo.

“Dubái está en medio de un desierto, un lugar poco probable para crecer”, explicó. “La industria que impulsó su desarrollo fue el petróleo”.

Se cree que el Margen Ecuatorial costa afuera de Brasil, desde la frontera con Surinam hasta el noreste del país, alberga importantes reservas de petróleo y gas. Estimaciones preliminares sugieren que podrían contener hasta 10.000 millones de barriles, con un valor potencial de unos 3,8 billones de reales (719.700 millones de dólares). Alesi indicó que las regalías podrían generar aproximadamente 100 millones de reales (19 millones de dólares) al mes para Oiapoque, más o menos el equivalente al total de bienes y servicios que produce la ciudad cada año, según el instituto de estadísticas de Brasil.

La Amazonía, crucial para regular el clima global porque los bosques almacenan dióxido de carbono, está bajo presión constante por la deforestación impulsada por la agricultura, la ganadería y la minería. Esa presión ha sido menos intensa en Amapá, donde cerca del 82% del territorio sigue cubierto de bosques, según MapBiomas, una organización sin fines de lucro que monitorea el uso del suelo.

El aislamiento del estado, bordeado por ríos y el mar y sin conexiones viales con el resto de Brasil, ha ayudado a protegerlo de la deforestación observada en el sur de la Amazonía.

Auges anteriores no han terminado en prosperidad

Mientras algunos señalan a Dubái como modelo para el futuro de Oiapoque, ciudades cercanas que alguna vez se beneficiaron del petróleo ofrecen una advertencia para Oiapoque.

Petrobras ha explorado petróleo y gas en el municipio de Coari, también parte de la Amazonía, desde la década de 1980. Sin embargo, la ciudad figura entre las más pobres de Brasil, con alrededor del 72% de sus residentes viviendo en pobreza extrema, según un estudio reciente de Agenda Pública, una organización sin fines de lucro enfocada en políticas públicas.

Otras ciudades de Amapá también han vivido ciclos de auge y declive vinculados a la minería. Pedra Branca, a unos 450 kilómetros (280 millas) de Oiapoque, creció entre 2007 y 2014 durante un auge del mineral de hierro.

La prosperidad en Pedra Branca atrajo a Selma Soares, de 46 años, quien se mudó de Maranhão a Amapá en 2008 y abrió una tienda.

En 2013, un colapso en un puerto operado por la minera Anglo American mató a seis trabajadores e interrumpió la producción de mineral de hierro. Posteriormente, la india Zamin Ferrous se hizo cargo de la mina y suspendió las operaciones.

“Las personas que habían comprado con nosotros durante años tuvieron dificultades para comer”, relató Soares.

En los últimos años, escuchó rumores crecientes de que Oiapoque estaba en auge. Tras visitar la ciudad el año pasado, se mudó con su esposo y su hijo. La familia ahora administra un pequeño supermercado en las afueras de la ciudad. Soares contó que muchas otras personas han seguido el mismo camino.

“La gente está esperando que empiece la perforación”, señaló. “Creen que todo va a mejorar”.

En medio del entusiasmo también hay preocupación

En el río que separa Oiapoque de la Guayana Francesa, un pequeño puerto bulle con embarcaciones que conectan Brasil, su vecino y comunidades cercanas. Pegatinas verde y amarillo dicen: “¡Petróleo sí! ¡Desarrollo sí!”, un mensaje promovido por políticos locales.

A solo 20 minutos en bote, integrantes de la comunidad indígena Galibi Kali’na se muestran recelosos. Algunos ven una oportunidad económica, pero los líderes se oponen a la exploración, advirtiendo sobre riesgos ambientales y amenazas a su forma de vida.

“Petrobras llegó con un fuerte respaldo político, prometiendo progreso como si nos fuéramos a dormir de una manera y fuéramos a despertar como Dubái”, dijo Renata Lod, representante en el consejo indígena de Oiapoque. “Pero lo que en realidad hemos visto es un crecimiento poblacional completamente desorganizado, invasiones de tierras indígenas”.

Lod enumeró varias quejas frecuentes entre los residentes de Oiapoque, tanto indígenas como no indígenas, entre ellas escuelas saturadas y el único hospital de la ciudad operando a plena capacidad.

También existe temor por posibles derrames de petróleo.

“La mayoría de las tierras indígenas son humedales inundados. ¿Cómo se limpia un humedal? Una vez que el petróleo entra en los ríos, no hay manera de retirarlo”, advirtió Lod.

Un derrame de petróleo podría transportar rápidamente contaminantes hacia costas y ríos cercanos, amenazando ecosistemas y comunidades que dependen de la pesca y los manglares. Petrobras afirmó que realizó modelaciones de derrames para obtener la licencia ambiental y que ha estado desplegando dispositivos para monitorear las corrientes oceánicas desde que comenzó la exploración en octubre.

En enero, Petrobras informó de una fuga de fluido de perforación que detuvo brevemente las operaciones. IBAMA, el regulador ambiental, multó a la empresa con 2,5 millones de reales (470.500 dólares).

En la reunión comunitaria, funcionarios de Petrobras buscaron aliviar las preocupaciones, defendiendo la seguridad de sus operaciones. También señalaron artículos cotidianos, desde ropa hasta aire acondicionado, para subrayar la importancia económica del petróleo.

“La gente aquí ve a Petrobras como un remedio económico”, expresó Araújo, el concejal. “Pero incluso un remedio tiene efectos secundarios. Y ya estamos experimentando los efectos secundarios antes de ver cualquiera de los beneficios”.

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Contribuyeron a esta nota el fotógrafo Eraldo Peres y el videoperiodista Felipe Campos Mello.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.