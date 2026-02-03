El papa enfrenta crisis por grupo tradicionalista que planea consagrar obispos sin consentimiento

El papa León XIV enfrenta su primera gran crisis con los católicos tradicionalistas, después de que un grupo disidente apegado a la misa tradicional en latín anunciara planes para consagrar nuevos obispos sin consentimiento papal lo que amenaza con crear un cisma.

La Sociedad de San Pío X, un grupo que tiene sede en Suiza con escuelas, capillas y seminarios en todo el mundo, ha sido una espina en el costado de la Santa Sede durante cuatro décadas, oponiéndose a las reformas modernizadoras del Concilio Vaticano II de los años 60.

En 1988, el fundador del grupo, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró a cuatro obispos sin el consentimiento papal, argumentando que era necesario para la supervivencia de la tradición de la iglesia. El Vaticano excomulgó rápidamente a Lefebvre y a los otros cuatro obispos, y el grupo hoy en día todavía no tiene estatus legal en la Iglesia Católica.

Pero en las décadas desde esa ruptura original con Roma, el grupo ha continuado creciendo, con ramas de sacerdotes, monjas y laicos católicos que están apegados a la misa tradicional en latín anterior al Vaticano II.

Para el Vaticano, el consentimiento papal para la consagración de obispos es una doctrina fundamental, que garantiza la línea de sucesión apostólica desde la época de los apóstoles originales de Cristo. Como resultado, la consagración de obispos sin el consentimiento papal se considera una grave amenaza para la unidad de la Iglesia y una causa de cisma, ya que los obispos pueden ordenar nuevos sacerdotes. Según la ley de la Iglesia, una consagración sin el consentimiento papal conlleva una excomunión automática para la persona que la celebra y el supuesto nuevo obispo.

El Vaticano había intentado durante años reconciliarse con la SSPX, como se conoce al grupo, temiendo el crecimiento de una iglesia paralela. El papa Benedicto XVI en 2009 levantó las excomuniones de los obispos sobrevivientes y relajó las restricciones sobre la celebración de la antigua misa en latín en un gesto de acercamiento a todos los católicos aún apegados al antiguo rito.

Pero estalló una controversia después de que uno de los obispos de la SSPX, Richard Williamson, negara públicamente en una entrevista televisiva que los judíos fueron asesinados en cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial.

En los años siguientes y especialmente durante el pontificado del papa Francisco, las tensiones con los católicos tradicionalistas solo se profundizaron. Francisco revirtió la reforma de Benedicto que permitía una mayor celebración de la antigua misa en latín, argumentando que se había convertido en una fuente de división en la Iglesia.

León ha reconocido las tensiones y ha buscado pacificar el debate, expresando una apertura al diálogo y permitiendo excepciones a las restricciones de Francisco.

Pero la SSPX declaró en un comunicado el lunes que no tenía más remedio que proceder con las consagraciones de nuevos obispos el uno de julio, para preservar el futuro de la sociedad.

El reverendo Davide Pagliarani, superior general de la SSPX, dijo que había escrito a León explicando la necesidad de nuevos obispos "para asegurar la continuación del ministerio de sus obispos, que han estado viajando por el mundo durante casi 40 años para responder a los muchos fieles apegados a la tradición de la Iglesia".

La SSPX indicó que había recibido una respuesta del Vaticano "que de ninguna manera responde a nuestras solicitudes," y se estaba preparando para proceder con las consagraciones planificadas dado el "estado de grave necesidad en el que se encuentran las almas".

El portavoz del Vaticano, Matto Bruni, sugirió el martes que el Vaticano todavía estaba abierto a negociaciones.

"Los contactos entre la Sociedad de San Pío X y la Santa Sede continúan, con el objetivo de evitar rupturas o soluciones unilaterales a los problemas que han surgido," señaló Bruni en un comunicado.

La antigua misa en latín presenta lecturas e himnos en latín con el sacerdote de cara al altar, de espaldas a los fieles en los bancos. El Vaticano II permitió en cambio que la misa se celebrara en lengua vernácula, con el sacerdote de cara a los bancos y una participación más activa de los fieles. Los aficionados al antiguo rito dicen que es una forma de adoración más devota y reverente.

___________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.