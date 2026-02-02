Investigan aparición de un querubín parecido a Meloni en una iglesia de Italia

Existe una larga tradición de pintores que representan a personas reales en su arte religioso, pero la aparición de un querubín que guarda un sorprendente parecido con la primera ministra Giorgia Meloni en una iglesia de Roma ha desatado un pequeño escándalo tanto para la iglesia como para el gobierno italiano.

La diócesis de Roma y el Ministerio de Cultura de Italia anunciaron respectivas investigaciones sobre las recientes renovaciones en la Basílica de San Lorenzo in Lucina, después de periódicos italianos publicaron este fin de semana algunas fotografías de un querubín parecido a Meloni. La reacción inmediata muestra una tolerancia mínima hacia lo profano en un lugar sagrado.

El alboroto le ha dado a la basílica --ya bien conocida como una de las iglesias más antiguas de Roma-- un nuevo estatus de celebridad. Un gran número de curiosos visitó el templo durante el domingo y el lunes para tratar de fotografiar al ángel pintado en una capilla lateral cerca del altar principal.

Meloni, por su parte, trató de calmar la situación y tomarlo con humor.

“No, definitivamente no me parezco a un ángel”, escribió Meloni en redes sociales con un emoji de risa/llanto junto a una foto de la obra.

La basílica está ubicada en una de las plazas más elegantes de Roma, a sólo una cuadra de la Plaza de España. Fue consagrada en el año 440 por el papa Sixto III y posteriormente fue ampliada. Ahora es propiedad del Ministerio del Interior, que es responsable de su mantenimiento.

Una de las capillas frontales fue renovada en el año 2000 para incluir un busto del último rey de Italia, Umberto II. En la decoración se incluyó a un querubín sosteniendo un mapa de Italia, aparentemente arrodillado ante el rey.

Esa figura ahora está bajo escrutinio ya que, después de una reciente restauración, el rostro del querubín parece modelado a partir de Meloni. Es controversial ya que el querubín aparece en una posición de deferencia hacia el rey. Los italianos rechazaron la monarquía después de la Segunda Guerra Mundial debido a su apoyo al dictador fascista Benito Mussolini; el partido derechista de Meloni tiene sus raíces en el partido neofascista que sucedió a Mussolini.

El querubín fue restaurado debido a que filtraciones de agua causaron daño en la basílica a partir de 2023. El párroco, el reverendo Daniele Micheletti, reconoció el parecido con Meloni pero desestimó la importancia, señalando que muchos artistas representaron a personas reales en sus obras.

Se dice que Caravaggio modeló a la Virgen María a partir de una prostituta en una de sus obras; Miguel Ángel se pintó a sí mismo como San Bartolomé en “El Juicio Final” de la Capilla Sixtina.

“El sacerdote no es responsable de las decoraciones en el sentido de que el propietario es otra persona”, dijo Micheletti a The Associated Press el lunes, mientras su teléfono sonaba constantemente. “Entonces, ¿qué quieren de mí? Yo no hice la pintura”.

El Ministerio de Cultura envió a una delegada especial, Daniela Porro, y a funcionarios del ministerio a la basílica durante el fin de semana para inspeccionar el ángel. Su objetivo, según un comunicado de la dependencia, era “determinar la naturaleza de la obra” y “decidir qué hacer”.

El restaurador, por su parte, ha negado haber actuado de forma indebida y rechazó la idea de que haya usado a Meloni como modelo. En entrevistas con medios italianos, Bruno Valentinetti dijo que Meloni estaba en el ojo del espectador y que él simplemente restauró la pintura original, que él mismo había hecho en 2000.

Las investigaciones buscan determinar cómo era el querubín original de 2000.

El vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina, fue mucho menos indulgente. Anunció una investigación y criticó la actitud despreocupada de Micheletti, insistiendo en que una figura política no tiene lugar en el arte religioso.

“Al renovar el compromiso de la diócesis de Roma con la preservación de su patrimonio artístico y espiritual, se reitera firmemente que las imágenes de arte sagrado y tradición cristiana no pueden ser mal utilizadas o explotadas, ya que su objetivo es únicamente el de apoyar la vida litúrgica y la oración personal y comunitaria”, dijo la diócesis en un comunicado.

