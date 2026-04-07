Zelenskyy ofrece una pausa de Pascua en ataques energéticos. Un dron ruso mata a 4 en un autobús

Ucrania ha propuesto a Rusia una pausa en los ataques contra la infraestructura energética de ambos durante la festividad de la Pascua ortodoxa, que se celebrará este próximo fin de semana, afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy indicó que la oferta se hizo a través de Estados Unidos, que ha estado mediando conversaciones entre delegaciones de Moscú y Kiev, mientras la invasión rusa entra en su quinto año.

"Si Rusia está dispuesta a detener los ataques contra nuestra infraestructura energética, nosotros estaremos dispuesto a responder de la misma manera”, declaró el líder ucraniano en un discurso público a última hora del lunes. “Esta propuesta, transmitida a través de los estadounidenses, ya ha sido presentada a la parte rusa”.

No hubo comentarios inmediatos desde Moscú sobre la propuesta. Intentos anteriores de asegurar altos el fuego han tenido poco o ningún impacto. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró de forma unilateral un alto el fuego de 30 horas la Pascua pasada, pero ambas partes se acusaron mutuamente de violarlo.

Rusia rechazó en la práctica una tregua incondicional de 30 días propuesta el año pasado por Estados Unidos y Ucrania como un paso hacia la paz, e insistió en cambio en un acuerdo integral, aunque Moscú ha anunciado varios altos el fuego breves y unilaterales.

Zelenskyy dijo que dudaba que el Kremlin aceptara su oferta de una pausa por la festividad del 12 de abril, ya que Rusia se está beneficiando actualmente de los precios más altos del petróleo impulsados por la guerra con Irán.

Zelenskyy teme que una guerra prolongada de Estados Unidos e Israel contra Irán pueda erosionar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.

Las conversaciones encabezadas por Estados Unidos no han logrado avances en cuestiones clave, mientras Washington se centra en el conflicto de Oriente Medio, y los ejércitos ruso y ucraniano siguen enfrascados en combate a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (800 millas).

Al mismo tiempo, Rusia ha castigado la red eléctrica de Ucrania en un intento de desmoralizar a la población civil, mientras que los drones de largo alcance producidos en ucrania han golpeado repetidamente la infraestructura petrolera rusa con el objetivo de mermar los principales ingresos de exportación de Moscú.

“La campaña ucraniana en expansión de ataques de largo alcance contra la infraestructura petrolera rusa está aprovechando las defensas aéreas rusas sobrecargadas y está dañando de manera significativa las capacidades de exportación de petróleo de Rusia”, señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, en un reporte a última hora del lunes.

“El tamaño geográfico de Rusia plantea un enorme desafío para defenderse, especialmente con los sistemas tradicionales de defensa antiaérea en los que, según se informa, los rusos aún confían para protegerse contra las andanadas de drones ucranianos”, añadió.

Rusia también está atacando el transporte público, incluida la vital red ferroviaria de Ucrania y los servicios de autobuses.

Un dron ruso impactó un autobús cuando se acercaba a una parada, mató a cuatro civiles e hirió a otros 15 en la ciudad de Nikopol, en el sureste de Ucrania, informaron las autoridades el martes por la mañana.

“Este brutal ataque contra el transporte regular de civiles ocurrió en hora punta, cuando la gente simplemente iba al trabajo”, indicó el ministro del Interior, Ihor Klymenko, en una publicación en línea. “Esto no es un accidente, es su táctica (rusa): ataques deliberados contra civiles”.

Además, las autoridades ucranianas informaron que tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un ataque contra un edificio residencial en la ciudad sureña de Jersón. Un niño de 11 años murió en un ataque con dron cerca de la ciudad oriental de Synelnykove, dijeron funcionarios locales, lo que elevó a ocho el número de civiles muertos en el día.

Autoridades gubernamentales y militares también reportaron cortes de electricidad en varias zonas del este y del sur de Ucrania tras ataques de artillería y drones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.