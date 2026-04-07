Vietnam elige al jefe del Partido Comunista como presidente, a imagen de estructura de poder china

Vietnam eligió por unanimidad al secretario general del Partido Comunista, To Lam, como presidente por un mandato de cinco años, lo que consolida su control tanto sobre el partido como sobre el Estado.

La medida se aparta de la tradición vietnamita de liderazgo compartido, en la que los cargos solían ser ejercidos por personas distintas, y refleja la estructura de poder en China bajo Xi Jinping y en el vecino Laos.

El nombramiento era ampliamente esperado desde la reelección de Lam como jefe del Partido Comunista en enero, cuando observadores señalaron que su consolidación de la autoridad partidaria lo colocaba también en posición de asumir la presidencia.

El exgobernador del banco central, Le Minh Hung, fue elegido primer ministro del país para los próximos cinco años.

Tras jurar el cargo, el dirigente de 69 años manifestó ante la Asamblea Nacional que su máxima prioridad era mantener la paz y la estabilidad, que eran la base para un crecimiento rápido y sostenible. “Nuestro objetivo es mejorar los medios de vida de la población para que todos puedan compartir los beneficios del desarrollo”, expresó.

Esta es la segunda vez que To Lam ocupa ambos cargos, después de hacerlo brevemente en 2024, cuando murió su predecesor como jefe del partido, Nguyen Phu Trong.

La concentración de poder era significativa, ya que significaba que Lam tenía un “mandato más fuerte y mucho más margen político para impulsar su agenda que cualquier líder” desde la década de 1980, cuando Hanói lanzó reformas para abandonar una economía administrada por el Estado en favor de una orientada al mercado y abierta al extranjero, señaló Nguyen Khac Giang, del centro de investigación ISEAS–Yusof Ishak Institute de Singapur.

“La oportunidad es evidente: toma de decisiones más rápida, mayor coherencia de políticas y una mejor posibilidad de impulsar reformas difíciles en un momento crucial. Pero el riesgo es que la concentración de poder puede avanzar más rápido que la reforma institucional”, afirmó.

El ascenso de Lam a la cima culmina la trayectoria de un policía de carrera que avanzó desde los servicios de seguridad de Vietnam hasta lo más alto del sistema político. Esto se vio favorecido por una amplia campaña anticorrupción lanzada por su predecesor, que él supervisó como jefe del Ministerio de Seguridad Pública.

Como jefe del partido, Lam ha encabezado la mayor reestructuración burocrática de Vietnam desde la década de 1980, recortando puestos de trabajo, fusionando ministerios, redibujando límites provinciales e impulsando grandes proyectos de infraestructura.

Se ha centrado en el desempeño económico y el crecimiento del sector privado, con el objetivo de llevar a Vietnam más allá del modelo basado en la mano de obra y las exportaciones que ha ayudado a sacar a millones de la pobreza y a construir una clase media sustentada en la manufactura. El país apunta a un crecimiento económico anual del 10% o más en cada uno de los próximos cinco años.

Hung, el nuevo primer ministro, dijo que la meta de crecimiento del 10% busca ayudar a alcanzar los objetivos estratégicos del país y que el gobierno había identificado como “prioridades principales el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital”.

Pero persisten desafíos, especialmente la tarea inmediata de convertir esta ambiciosa visión en realidad, con la economía mundial trastocada por el shock energético derivado de la guerra en Irán. La economía de Vietnam se expandió a una tasa anualizada del 7,8% en los primeros tres meses del año, por encima del 7,1% del año pasado, pero por debajo del objetivo del 9,1% y más lentamente que a finales de 2025.

Giang indicó que Lam también enfrenta obstáculos políticos para lograr respaldo a las reformas y el desafío de mantener el enfoque pragmático de Vietnam en política exterior.

Vietnam enfrenta presión de Estados Unidos por su superávit comercial, pero también tiene que equilibrar sus vínculos con China, su mayor socio comercial y con el que tiene reclamaciones territoriales enfrentadas en el mar de China Meridional.

“Se ha beneficiado de una estrategia cuidadosa de equilibrio en política exterior, pero mantener esa posición será más difícil en un mundo más turbulento”, sostuvo.

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___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.